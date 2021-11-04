Сталося це у треті роковини загибелі активістки. Хвилину мовчання оголосив голова Ради Руслан Стефанчук.

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Спікер парламенту висловив сподівання, що справу щодо вбивства Гандзюк розкриють і доведуть до кінця.

Сьогодні (4 листопада – 24 канал) дуже сумна і скорботна дата. 3 роки з моменту смерті Катерини Гандзюк,

– сказав Стефанчук.

Після цього парламентарі підвелися з місць і вшанували пам'ять Гандзюк хвилиною мовчання. Стефанчук також нагадав про тимчасову слідчу комісію.

"Дуже попросив би, щоб звіт комісії був підготовлений, і ми могли розглянути його в стінах Верховної Ради", – нагадав спікер.

Після вшанування пам'яті до зали зайшов президент Володимир Зеленський.

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Вбивство Катерини Гандзюк: що відомо