У спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк" зазначили, що в цей день згадують імена замовників. Акцію обіцяли провести так, як би сподобалось активістці – "двіжем під МВС".

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У день народження Каті ми запрошуємо всіх вийти під стіни МВС і передати вітання Арсену Авакову, Антону Геращенку, Артему Шевченко, Артуру Мерікову, Сергію Курділову та іншим, поки що непокараним правоохоронцям,

– мовиться у дописі.

Як пройшла акція

На демонстрацію прийшло близько сотні людей. Вони малювали на асфальті прізвища Аваков, Геращенко тощо.

Крім того, протестувальники запалювали фаєри й скандували "Хто замовив Катю Гагдзюк" та "Аваков – чорт". В руках мітингарів були таблички із запитанням "не набридло покривати?"

Мітинг з нагоди дня народження Гандзюк / Фото Артура Зайонца, 24 канал:

Акція під МВС, дивіться відео: