У спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк" зазначили, що в цей день згадують імена замовників. Акцію обіцяли провести так, як би сподобалось активістці – "двіжем під МВС".
До теми Справа Гандзюк: Мангер та Левін залишаються у СІЗО
У день народження Каті ми запрошуємо всіх вийти під стіни МВС і передати вітання Арсену Авакову, Антону Геращенку, Артему Шевченко, Артуру Мерікову, Сергію Курділову та іншим, поки що непокараним правоохоронцям,
– мовиться у дописі.
Як пройшла акція
На демонстрацію прийшло близько сотні людей. Вони малювали на асфальті прізвища Аваков, Геращенко тощо.
Крім того, протестувальники запалювали фаєри й скандували "Хто замовив Катю Гагдзюк" та "Аваков – чорт". В руках мітингарів були таблички із запитанням "не набридло покривати?"
Мітинг з нагоди дня народження Гандзюк / Фото Артура Зайонца, 24 канал:
Акція під МВС, дивіться відео:
Справа Гандзюк: що треба знати
- На херсонську активістку Катерину Гандзюк напали у липні 2018 року. Жінку облили сірчаною кислотою. Її забрали до лікарні з численними хімічними опіками.
- Кілька місяців активістка боролася за життя. На жаль, вона померла 4 листопада 2018 року.
- За версією слідства, замовником вбивства Гандзюк є голова Херсонської облради Владислав Мангер. Посередником справи вважають Олексія Левіна. Вони перебувають в СІЗО з 2020 року.
- Окрім того, у лютому 2021 року до 5 років позбавлення волі засудили Сергія Торбіна – одного з фігурантів справи.