В сообществе "Хто замовив Катю Гандзюк" отметили, что в этот день вспоминают имена заказчиков. Акцию обещали провести так, как понравилось бы активистке – "движ под МВД".
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В день рождения Кати мы приглашаем всех выйти под стены МВД и передать привет Арсену Авакову, Антону Геращенко, Артему Шевченко, Артуру Мерикову, Сергею Курдилову и другим, пока безнаказанным правоохранителям,
– говорится в заметке.
Как прошла акция
На демонстрацию пришло около сотни человек. Они рисовали на асфальте фамилии Авакова, Геращенко и тому подобное.
Кроме того, протестующие зажигали файеры и скандировали "Кто заказал Катю Гагдзюк" и "Аваков – черт". В руках митингующих были таблички с вопросом "Не надоело покрывать?"
Митинг по случаю дня рождения Гандзюк / Фото Артура Зайонца, 24 канал:
Акция под МВД, смотрите видео:
Дело Гандзюк: что нужно знать
- На херсонскую активистку Екатерину Гандзюк напали в июле 2018 года. Женщину облили серной кислотой. Ее забрали в больницу с многочисленными химическими ожогами.
- Несколько месяцев активистка боролась за жизнь. К сожалению, она умерла 4 ноября 2018 года.
- По версии следствия, заказчиком убийства Гандзюк является глава Херсонского облсовета Владислав Мангер. Посредником дела считают Алексея Левина. Они находятся в СИЗО с 2020 года.
- Кроме того, в феврале 2021 года к 5 годам лишения свободы осудили Сергея Торбина – одного из фигурантов дела.