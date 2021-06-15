Захисники Мангера та Левіна клопотали про зміну запобіжного заходу з утримання під вартою на вихід під заставу.

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Адвокат підозрюваного Олексія Левіна ще у травні 2021 року подав клопотання про зміну запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета.

Водночас Дніпровський райсуд Києва постановив, що Мангер і Левін залишатимуться під вартою щонайменше до 9 липня.

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