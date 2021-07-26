Юстиція відхилила скарги захисту підозрюваних в нападі на активістку. Відтак вони залишились під вартою до 28 серпня 2021 року.

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Мангера і Левіна залишили під вартою

Згідно з інформацією пресслужби суду, продовження терміну дії запобіжного заходу – без визначення розміру застави.

"За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 30 червня 2021 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту – без задоволення", – мовиться у повідомленні.

Нагадаємо! У травні 2021 року адвокат Левіна подав клопотання щодо зміни запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета. Дніпровський райсуд Києва постановив, що підозрювані залишаться під вартою щонайменше до 9 липня.

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