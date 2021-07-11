Останнього активісти пов'язують з нападом на активістку Катерину Гандзюк. Про це написала Катерина Мола у фейсбуці.

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Гончеренко запросив на відкриття свого центру Євгена Рищука

Олексій Гончаренко написав про відкриття 18-й Гончаренко центру в твітері. Там він також повідомив про присутніх на відкритті.

На відкриття приїхали також міський голова Євген Рищук та 4 депутатів французького парламенту! За що їм вдячний!

– заявив Гончаренко.

Водночас громадська активістка Катерина Мола написала допис, у якому пригадала про облиття сірчаною кислотою.

"...Відкриває центр імені себе і дуже радіє, що на відкриття цього центру прийшов вбивця і психопат, на чиє замовлення відморозки облили дівчину літром сірчаної кислоти", – написала Катерина Мола.

До речі, сірчаною кислотою облили Катерину Гандзюк. Саме зі її справою пов'язували Євгена Рищука.

Після того, як голові Херсонської облради Владиславу Мангеру в справі Гандзюк вручили підозру, то Рищука відсторонили від посади, а потім звільнили.

У 2020 році Євген Рищук переміг на виборах глави Олешківської об'єднаної територіальної громади на Херсонщині.

Зверніть увагу! У липні 2018 року невідомі напали на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Вони облили її сірчаною кислотою. Активістка боролася за життя, проте померла 4 листопада 2018 року.

Що відомо про ймовірну причетність Євгена Рищука до замовлення Гандзюк