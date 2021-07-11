Последнего активисты связывают с нападением на активистку Екатерину Гандзюк. Об этом написала Екатерина Мола в фейсбуке.

К теме Дело Гандзюк: Мангер и Левин остаются в СИЗО

Гончеренко пригласил на открытие своего центра Евгения Рищука

Алексей Гончаренко написал об открытии 18-го Гончаренко центра в твиттере. Там он также сообщил о присутствующих на открытии.

На открытие приехали также городской глава Евгений Рищук и 4 депутатов французского парламента! За что им благодарен!

– заявил Гончаренко.

В то же время общественная активистка Екатерина Мола написала сообщение, в котором вспомнила о облитии серной кислотой.

"...Открывает центр имени себя и очень рад, что на открытие этого центра пришел убийца и психопат, по чьему заказу отморозки облили девушку литром серной кислоты", – написала Екатерина Мола.

Кстати, серной кислотой облили Екатерину Гандзюк. Именно с ее делом связывали Евгения Рищука.

После того, как председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру в деле Гандзюк вручили подозрение, то Рищука отстранили от должности, а затем уволили.

В 2020 году Евгений Рищук победил на выборах главы Олешковской объединенной территориальной общины на Херсонщине.

Обратите внимание! В июле 2018 года неизвестные напали на херсонская активистку Екатерину Гандзюк. Они облили ее серной кислотой. Активистка боролась за жизнь, но умерла 4 ноября 2018 года.

Что известно о вероятной причастности Евгения Рищука к заказу Гандзюк