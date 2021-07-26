Юстиция отклонила жалобы защиты подозреваемых в нападении на активистку. Поэтому они остались под стражей до 28 августа 2021 года.

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Мангера и Левина оставили под стражей

Согласно информации пресс-службы суда, продление срока действия меры пресечения – без определения размера залога.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Днепровского районного суда города Киева от 30 июня 2021 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты – без удовлетворения", – говорится в сообщении.

Напомним! В мае 2021 года адвокат Левина подал ходатайство об изменении меры пресечения на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Днепровский райсуд Киева постановил, что подозреваемые останутся под стражей минимум до 9 июля.

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