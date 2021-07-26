Юстиция отклонила жалобы защиты подозреваемых в нападении на активистку. Поэтому они остались под стражей до 28 августа 2021 года.
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Мангера и Левина оставили под стражей
Согласно информации пресс-службы суда, продление срока действия меры пресечения – без определения размера залога.
"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Днепровского районного суда города Киева от 30 июня 2021 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты – без удовлетворения", – говорится в сообщении.
Убийство Екатерины Гандзюк: что известно
- Активистку, помощницу Херсонского городского головы Екатерину Гандзюк облили серной кислотой в конце июля 2018 года.
- После долгой борьбы с сильными ожогами девушка умерла в больнице в начале ноября того же года.
- По информации следствия, заказчиком убийства активистки является Мангер, а посредником – Левин. Подозреваемые находятся в СИЗО с 2020 года.
- Однин из фигурантов дела об убийстве Гандзюк Сергей Торбина приговорен к 5 годам лишения свободы в феврале 2021 года.