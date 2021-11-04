Произошло это в третью годовщину гибели активистки. Минуту молчания объявил председатель совета Руслан Стефанчук.
Важно Убийство Екатерины Гандзюк: суд оставил Мангера и Левина в СИЗО
Спикер парламента выразил надежду, что дело по убийству Гандзюк раскроют и доведут до конца.
Сегодня (4 ноября – 24 канал) очень печальная и скорбная дата. 3 года с момента смерти Екатерины Гандзюк,
– сказал Стефанчук.
После этого парламентарии поднялись с мест и почтили память Гандзюк минутой молчания. Стефанчук также напомнил о временной следственной комиссии.
"Очень попросил бы, чтобы отчет комиссии был подготовлен и мы могли рассмотреть его в стенах Верховной Рады", – напомнил спикер.
После чествования памяти в зал зашел президент Владимир Зеленский.
В Раде почтили память Екатерины Гандзюк: смотрите видео
Убийство Екатерины Гандзюк: что известно
- Активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой в конце июля 2018 года. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Она перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.
- По информации следствия, заказчиком убийства активистки является Мангер, а посредником – Левин. 6 июня 2019 года пятеро непосредственных исполнителей нападения были осуждены на сроки от 3 до 6,5 года лишения свободы. Подозреваемые находятся в СИЗО с 2020 года.
- Одного из фигурантов дела об убийстве Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 5 годам лишения свободы в феврале 2021 года.