Произошло это в третью годовщину гибели активистки. Минуту молчания объявил председатель совета Руслан Стефанчук.

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Спикер парламента выразил надежду, что дело по убийству Гандзюк раскроют и доведут до конца.

Сегодня (4 ноября – 24 канал) очень печальная и скорбная дата. 3 года с момента смерти Екатерины Гандзюк,

– сказал Стефанчук.

После этого парламентарии поднялись с мест и почтили память Гандзюк минутой молчания. Стефанчук также напомнил о временной следственной комиссии.

"Очень попросил бы, чтобы отчет комиссии был подготовлен и мы могли рассмотреть его в стенах Верховной Рады", – напомнил спикер.

После чествования памяти в зал зашел президент Владимир Зеленский.

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