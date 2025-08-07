В сети часто звучат прогнозы того, как закончится война в Украине. Главнокомандующий ВСУ дал собственную оценку, каким должен быть мир.

Об этом Александр Сирский рассказал в интервью ТСН, сообщает 24 Канал.

Как должна закончиться война Украины и России?

По словам Александра Сырского, война должна закончиться так, как выгодно Украине – и государство должно сделать все для этого.

Мы должны побеждать, а не отступать. Мы должны уничтожать врага, мы должны нанести ему такие потери, чтобы он пошел на окончание этой войны. Причем пошел на завершение этой войны не с позиции силы, а на наших условиях,

– подчеркнул он.

В то же время главком отметил, что у Вооруженных Сил есть планы, потому что в обороне нельзя добиться победы.

Сейчас россияне применяют тактику "тысячи порезов" и бросают в бой небольшие штурмовые группы по всей линии соприкосновения. Как рассказал Сырский, до конца года Россия планирует сформировать 10 новых дивизий. Поэтому Украина не имеет другого выбора, как продолжать меры мобилизации, улучшать боевую подготовку, усиливать беспилотную компоненту наших войск.