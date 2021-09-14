Побег обвиняемого из Луцкого суда: полиция ищет злоумышленника и опубликовала его фото

Из Луцкого горрайонного суда 13 сентября сбежал обвиняемый в изнасиловании мужчина. Полицейские до сих пор ищут его и обнародовали фото злоумышленника.

Правоохранители обнародовали в сети информацию о розыске 37-летнего жителя села Зарудчи Камень-Каширского района Сергея Плотникова, который накануне скрылся из зала суда.

К теме Был обвиняемый в изнасиловании: в Луцке мужчина сбежал прямо из зала суда

Полиция разыскивает обвиняемого беглеца

Плотников 13 сентября, в 14:20 самовольно покинул помещение Луцкого горрайонного суда Волынской области.

Произошло это после оглашения ему решения постановления суда – мужчину должны были взять под стражу.

Злоумышленника подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьями об изнасиловании, незаконном обращении с оружием, а также незаконном лишении свободы или похищении человека.

Правоохранители объявили его в розыск.

Приметы разыскиваемого

Рост мужчины – 170 сантиметров, он худощавого телосложения, коротко стрижен, разговаривает на русском языке (суржиком). На момент побега был одет в черный спортивный костюм с капюшоном.

Сейчас все наряды полиции области и государства ориентированы на розыск и задержание злоумышленника, также привлечены к поискам другие правоохранительные органы.

Всех, кому известно, где находится разыскиваемый, просят сообщить об этом в полицию по телефонам: (03357) 2-32-09, (03357) 2-37-79, 0675872545, 0683355399 или 102.



Полиция разыскивает обвиняемого в изнасиловании Плотникова: Фото Нацполиции

Обратите внимание В Днепре подозреваемый сбежал из суда: сорвал устройство слежения – СМИ