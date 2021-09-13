Это подтвердил главный специалист сектора коммуникации Нацполиции Волыни Олег Плазовский. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
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Подробнее о побеге
Известно, что в суде рассматривали дело об избрании мужчине меры пресечения. Как только судья принял решение – обвиняемый вышел из помещения и ушел в неизвестном направлении.
По предварительной информации, во время своего побега он был одет в спортивный костюм. Мужчину до сих пор ищут.
По информации издания "Общественное", беглец был обвиняем в изнасиловании и проникновении в жилище.
Службы судебной охраны не имела права задерживать мужчину
По словам пресс-секретаря Службы судебной охраны в Волынской области Евгений Ковтун, служба не имела права задерживать обвиняемого. Представителей органа не было в зале, их не предупредили о приговоре судьи.
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"Служба судебной охраны несет функцию охраны общественного порядка, но не функцию конвоирования (охрана задержанных и взятых под стражу лиц при доставке их до места назначения – 24 канал)", – сказала Ковтун.
Похожие ситуации были и раньше
- В Днепре подозреваемый сбежал из суда, сорвав с себя электронный браслет.
- Его судили за порабощение человека и угон автомобиля.
- В Харькове иностранец сбежал из Апелляционного суда. Он был в международном розыске из-за обвинений в мошенничестве.