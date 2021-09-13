Це підтвердив головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції Волині Олег Плазовський. Правоохоронці з'ясовують обставини події.
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Детальніше про втечу
Відомо, що в суді розглядали справу про обрання чоловікові запобіжного заходу. Щойно суддя ухвалив рішення – обвинувачений вийшов з приміщення і пішов у невідомому напрямку.
За попередньою інформацією, під час своєї втечі він був одягнений у спортивний костюм. Чоловіка досі шукають.
За інформацією видання "Суспільне", втікач був обвинувачений у зґвалтуванні та проникненні в житло.
Служби судової охорони не мала права затримувати чоловіка
За словами прессекретаря Служби судової охорони у Волинській області Євгенії Ковтун, служба не мала права затримувати обвинуваченого. Представників органу не було в залі, їх не попередили про вирок судді.
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"Служба судової охорони несе функцію охорони громадського порядку, але не функцію конвоювання (охорона затриманих і взятих під варту осіб при доставленні їх до місця призначення – 24 канал)", – сказала Ковтун.
Схожі ситуації були і раніше
- У Дніпрі підозрюваний втік із суду, зірвавши з себе електронний браслет.
- Його судили за поневолення людини та викрадення автомобіля.
- В Харкові іноземець втік з апеляційного суду. Він був в міжнародному розшуку через звинувачення у шахрайстві.