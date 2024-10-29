В Иране казнили гражданина Германии: почему это вызвало международный резонанс
Источник:Deutsche Welle
Иран казнил гражданина ЕС по подозрению в распространении коррупции. Это событие вызвало возмущение среди международных правозащитников, которые осуждают несправедливый судебный процесс.
Гражданин Германии и Ирана, Джамшид Шармахд, был казнен в Иране из-за "распространения коррупции", связанной с терактом 2008 года. Об этом сообщает Deutsche Welle.
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Что известно о выдвинутых обвинениях
Правозащитная организация Amnesty International утверждает, что его "признание" было получено под принуждением.
Иранские СМИ подтвердили, что казнь состоялась в понедельник. Шармахда приговорили к смертной казни еще в феврале 2023 года за участие в теракте в мечети в Ширазе, где погибло 14 человек.
По словам немецкого телеканала, обвинения формулировались достаточно расплывчато, используя термин "распространение коррупции", который иранский режим использует для преступлений различного типа.
Обратите внимание! Тегеран обвинил Шармахда в связях с "офицерами ФБР и ЦРУ", а также попытках контактировать с агентами Моссада. Иранские власти назвали его "лидером террористической группы Тондар", которая действует из Америки и стремится восстановить монархию в Иране.
До похищения иранско-немецкого гражданина, которое, как считается, произошло в Дубае, он проживал в Калифорнии. Страны ЕС и, в частности Германия, неоднократно призывали отменить смертную казнь.
Amnesty International охарактеризовала судебный процесс несправедливым.
Его назначенный правительством адвокат сказал своей семье 2 июля 2022 года, что "нет смысла" ему возражать против того, чтобы Революционный суд признал его принудительные "признания" как доказательство. До этого, 9 мая 2021 года, назначенный правительством адвокат сказал, что без выплаты семье в размере 250 000 долларов США он не будет защищать Джамшида Шармахда в суде и только "будет сидеть там",
– отметила организация.
- Жозеп Боррель, главный диплломат ЕС, решительно осудил казнь, подчеркнув, что ЕС всегда выступают против смертной казни как нарушения права на жизнь.
- Фридрих Мерц, лидер консервативной оппозиции, добавил, что казнь была "отвратительным преступлением", а судебный процесс – "насмешкой".
- Канцлер Германии Олаф Шольц также выступил против казни, указывая на то, что Шармахду не было предоставлено возможности защитить себя во время судебного заседания.