Об этом говорится в материале The Wall Street Journal. Отмечается, что эти авиаудары Израиля не просто уничтожили критическую иранскую военную инфраструктуру, а также "подорвали репутацию" российской военной техники.

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Что для Ирана означает потеря систем С-300

Официальные лица США и Израиля сообщили, что средства ПВО Ирана, изготовленные в России, остановили мало ракет, которые Израиль запустил со 100 реактивных истребителей. В WSJ добавили, что четвертый комплекс С-300, который Иран получил от России, был также уничтожен ранее в этом году.

Согласно данным Института изучения войны (ISW), один из комплексов С-300 был размещен возле тегеранского аэропорта. Два других защищали энергетические объекты, в частности нефтяной порт, нефтеперерабатывающий завод и газовое месторождение.

По словам аналитиков, потеря систем С-300 оставляет иранскую инфраструктуру уязвимой перед ракетными ударами. Все потому, что современные системы С-400 Москва не может передать Ирану – их Россия использует в войне против Украины.

В WSJ отмечают, что репутация российской оборонной индустрии пострадала из-за уничтожения комплексов С-300 в Иране и ряда комплексов С-300 и С-400 в Украине. Это может привести к тому, что традиционные покупатели российского оружия будут искать альтернативных поставщиков, в частности производителей из Южной Кореи, Израиля, США и КНР.