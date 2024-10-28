Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Дэвида Олбрайта, бывшего военного инспектора ООН и руководителя исследовательской группы Института науки и международной безопасности.

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Израиль атакует ядерные объекты Ирана

В субботу Израиль нанес удар по военному комплексу Парчин вблизи Тегерана.

Американский эксперт Дэвид Олбрайт сообщил, что по спутниковым снимкам видно, как авиаудар нанес ущерб зданию под названием Талеган 2.

Это здание использовалось для тестирования в рамках "Проекта Амад" – иранской программы разработки ядерного оружия. По данным Международного агентства по атомной энергии и разведки США, его закрыли еще в 2003 году.

Олбрайт предположил, что Иран мог вывезти важные материалы до атаки, однако указал, что даже без оборудования это сооружение могло бы иметь потенциальную ценность для будущих ядерных разработок.

На спутниковых снимках, предоставленных после атаки, видно повреждения объектов на территории комплекса, в частности в правом нижнем углу и центральной нижней стороне изображения.

Последствия атаки Израиля по компрессу Парчин / Фото AP

Напомним, Израиль ночью 26 октября нанес удары по военным объектам Ирана. Целями израильской атаки стали военные объекты, а также системы ПВО: как зенитно-ракетные батареи, так и другие системы вооружения.