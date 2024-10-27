Как сообщает AP со ссылкой на снимки из космоса, Израиль повредил объекты на секретной военной базе Парчин к юго-востоку от иранской столицы. Эту базу в прошлом эксперты связывали с бывшей программой ядерного оружия Тегерана.

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Испытания ядерки и тайные тоннели

Также была поражена другая база – Ходжир. Ее связывают с иранской программой баллистических ракет.

На базе Парчин Иран когда-то проводил испытания мощных взрывчатых веществ, которые могли вызвать ядерное оружие. Тегеран долго настаивал на том, что его ядерная программа является мирной, хотя МАГАТЭ и западные спецслужбы утверждают, что Тегеран имел активную программу вооружения до 2003 года.

База Парчин до и после атаки / Фото Planet Labs PBC via AP

На соседней базе Ходжир расположена система секретных подземных тоннелей и места производства ракет.

Поврежденные здания на иранской военной базе Ходжир за пределами Тегерана / Фото Planet Labs PBC через AP

К слову, ранее СМИ предположили, что именно Тель-Авив мог атаковать в Иране. Среди пораженных объектов, в частности системы ПВО, которые защищали критически важные энергетические объекты