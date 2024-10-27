Як повідомляє AP із посиланням на знімки з космосу, Ізраїль пошкодив об’єкти на секретній військовій базі Парчін на південний схід від іранської столиці. Цю базу у минулому експерти пов’язували з колишньою програмою ядерної зброї Тегерана.

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Випробування ядерки і таємні тунелі

Також було уражено іншу базу Ходжир. Її пов'язують із іранською програмою балістичних ракет.

На базі Парчін Іран колись проводив випробування потужних вибухових речовин, які могли викликати ядерну зброю. Тегеран довго наполягав на тому, що його ядерна програма є мирною, хоча МАГАТЕ і західні спецслужби стверджують, що Тегеран мав активну програму озброєння до 2003 року.

База Парчін до і після атаки / Фото Planet Labs PBC via AP

На сусідній базі Ходжир розташована система секретних підземних тунелів і місця виробництва ракет.

Пошкоджені будівлі на іранській військовій базі Ходжир за межами Тегерана / Фото Planet Labs PBC через AP

До слова, раніше ЗМІ припустили, що саме Тель-Авів міг атакувати в Ірані. Серед уражених об'єктів, зокрема системи ППО, які захищали критично важливі енергетичні об'єкти