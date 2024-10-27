Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів 24 Каналу, що ізраїльтяни дуже ефективно використали час на підготовку до атаки-відповіді. Вони не одразу обстріляли Іран. Він припустив, що це також могло бути пов'язано із тиском США, які переконували, що цього взагалі не варто робити.

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Ефективні методи Ізраїлю

Ігор Романенко висловив думку, що Ізраїль ретельно готував завдання удару 26 жовтня по Ірану.

Було використано технічні можливості ізраїльтян. За його словами, вони ставили перешкоди локаційним засобом протиповітряної оборони Ірану.

Це давало ефект, коли на екранах світились відмітки цілей, по яких працювала ППО, то вони виявлялись штучними,

– сказав військовий експерт.

Таким чином Ізраїль захищав свої засоби завдання ударів, зокрема літаки F-35. Всі вони залишились неушкодженими, а 20 військових об'єктів Ірану зазнали уражень.

Зверніть увагу! Ціллю атаки Ізраїлю стали системи ППО, ракетні бази, бази безпілотників та місця виробництва зброї Ірану, проте ядерні чи нафтові об'єкти не було ушкоджено.

Романенко додав, що Росія останнім часом також застосовує такий прийом, як і Ізраїль. Ворог імітує цілі для локаційних засобів Сил оборони, але вони виявляються не справжніми.

Нагадаємо, увечері 1 жовтня 2024 року Іран випустив понад 180 ракет по Ізраїлю, спричинивши активну роботу ізраїльської системи ППО, яка перехопила більшість снарядів. Одне з влучань зафіксовано в будівлі на півночі Тель-Авіва, але жертв немає. Іран заявив, що атака стала відповіддю на вбивство ватажка "Хезболли" Хасана Насралли, пригрозивши новими ударами у разі ізраїльської відповіді.