Зазначимо, що Ізраїль вперше офіційно підтвердив атаку на Іран. У ЦАХАЛ вказали, що операція отримала назву "Дні покаяння" – вона стала відповіддю на атаки Тегерану та його союзників, що тривають понад рік.

Дивіться також Як Ізраїль таємно створив ядерну зброю, хто допомагав і скільки боєголовок має в арсеналі

Іран підтвердив атаку Ізраїлю

Так, Іран стверджує, що його система протиповітряної оборони успішно протистояла атакам Ізраїлю, але деяким місцям завдано "обмеженої шкоди".

У заяві іранської протиповітряної оборони йдеться, що Ізраїль атакував військові цілі в провінціях Тегеран, Хузестан і Ілам.

Відомо, що перша хвиля атак ЦАХАЛ була зосереджена на системі протиповітряної оборони Ірану, а друга та третя хвилі були зосереджені на ракетних базах і базах безпілотників, а також на місцях виробництва зброї.

Також під обстріл, імовірно, потрапили кілька військових баз і командний пункт Корпусу вартових ісламської революції. Цілями атаки, за словами ізраїльських чиновників, не були нафтові або ядерні об'єкти Ірану.