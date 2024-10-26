Отметим, что Израиль впервые официально подтвердил атаку на Иран. В ЦАХАЛ указали, что операция получила название "Дни покаяния" – она стала ответом на атаки Тегерана и его союзников, длящиеся более года.

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Иран подтвердил атаку Израиля

Так, Иран утверждает, что его система противовоздушной обороны успешно противостояла атакам Израиля, но некоторым местам нанесен "ограниченный ущерб".

В заявлении иранской противовоздушной обороны говорится, что Израиль атаковал военные цели в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам.

Известно, что первая волна атак ЦАХАЛ была сосредоточена на системе противовоздушной обороны Ирана, а вторая и третья волны были сосредоточены на ракетных базах и базах беспилотников, а также на местах производства оружия.

Также под обстрел, предположительно, попали несколько военных баз и командный пункт Корпуса стражей исламской революции. Целями атаки, по словам израильских чиновников, не были нефтяные или ядерные объекты Ирана.