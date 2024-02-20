Почему лоббистские общественные организации не желают попасть под закон о лоббизме

О необходимости принятия закона о лоббировании в Украине говорят уже много лет. И наконец этот процесс запущен, поскольку такой закон является одним из условий вступления Украины в ЕС.

10 января 2024 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект “О добропорядочном лоббировании” № 10337, информирует 24 Канал. Однако проект был раскритикован – прежде всего теми, кто, будучи лоббистами по факту, хотели бы и в дальнейшем называть себя "общественными организациями" и не нести ответственности.

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Разработчиком проекта закона является Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). И, судя по тексту документа, именно на этот орган будет возложен контроль за деятельностью лоббистов.

По словам главы НАПК Александра Новикова, цель проекта закона – создание прозрачного рынка лоббирования.

...Бизнес-ассоциации пока не имеют нормированного механизма лоббировать свои интересы. Документ призван это изменить, установив понятные правила игры. Другая цель – усилить общественные организации и дать им законные механизмы адвокации своих инициатив,

– сказал он.

Мы – не они

Новиков объяснил, что между лоббизмом и адвокацией есть существенная разница, которую определяют по трем критериям: прибыльности или неприбыльности, отстаивания частного или общественного интереса, а также определение источников финансирования. Проще говоря, лоббизм – это прибыльная деятельность в пользу частного лица или компании, адвокация – неприбыльна и нацелена на защиту общественных интересов.

Кроме того, проект закона предусматривает создание публичного реестра лоббистов, попадание в который является обязательным для тех, кто занимается лоббизмом и получает с этого прибыль. А ОО могут регистрироваться добровольно, более того, они не будут нести административной ответственности, а точнее – никакой.

При этом, если сравнить методы работы лоббистов и ОО, то несложно увидеть, что они не только похожи, а полностью идентичны:

любая прямая или опосредованная коммуникация между субъектом лоббирования и объектом лоббирования, направлена на изменение законодательства;

подготовка и распространение предложений, информационно-аналитических материалов, результатов социологических и других исследований по вопросам, связанных с предметом лоббирования;

участие в мероприятиях при планировании разработки нормативно-правового акта;

приглашение субъектом лоббирования объекта лоббирования для участия во встречах, конференциях или мероприятиях;

организация и проведение публичных мероприятий, информационных кампаний, других мероприятий.

Очевидно, что всем этим могут заниматься лоббисты и уже занимаются ОО.

Поэтому Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады сдержанно отметило, что "в проекте недостаточно четко разграничивается осуществление лоббистской деятельности от других".

В частности, по мнению Венецианской комиссии, одним из элементов квалификации деятельности в качестве лоббистской является деятельность лоббистов на профессиональной основе. Учитывая то, что в Украине действует много ОО, которые финансируются международными фондами и иностранными частными лицами и сотрудники которых получают за свою деятельность зарплату. Это означает, что ОО также можно квалифицировать как профессионалов, а значит, они также должны нести ответственность.

Несмотря на то, что, как сказал Новиков, при разработке проекта закона было учтено 90% пожеланий ОО, ряд таких организаций остались недовольны.

Например, такие известные организации как Украинский Хельсинский союз по правам человека, Институт массовой информации и многие другие обнародовали совместное заявление о том, что проект закона "О добропорядочном лоббировании" "не только не уменьшит олигархические и недобросовестные влияния на принятие решений органами власти, но и усилит закрытость власти, позволит давить на любых "неудобных" граждан или организации гражданского общества, которые будут критиковать власть, требовать реформ или изменений в публичной политике".

Во-первых, они против регистрации как лоббистов – даже добровольной. Здесь они приводят параллель между такой регистрацией и "иноагентами" в путинской России.

Во-вторых, они опасаются, что даже их участие в круглом столе, направлении предложений в законодательство, будет расценено как "незаконное лоббирование".

Также, в-третьих, они опасаются, что любое пожертвование в поддержку организации для адвокатирования антикоррупционных, политических или иных реформ может считаться ее "коммерческим интересом".

Поэтому ОО требуют предусмотреть, что действие закона о лоббировании не должно распространяться на них. Несмотря на то, что это противоречит европейским практикам.

"Эксперты"

Однако следует отметить, что одной из главных проблем современных ОО является отсутствие у них надлежащего уровня экспертизы. То есть любой может зарегистрировать ОО, получить грант или взносы частных лиц и компаний и "адвокатировать" целые отрасли экономики и власти.

Именно поэтому Главное научно-экспертное управление Аппарата ВР обратило внимание на то, что в законопроекте недостаточно четко очерчены требования к субъектам лоббирования, в частности, физических лиц.

То, что в проекте забыли написать, что лоббист должен быть, как минимум, совершеннолетним, это не самая большая проблема. Но то, что он не имеет соответствующего образования и навыков в той сфере, которую взялся регулировать – это действительно существенный недостаток системы контроля и за лоббистами, и за "адвокатами".

Если брать во внимание европейскую практику, то в законе Республики Македония "О лоббировании" отмечается, что лоббист должен соответствовать следующим условиям: иметь высшее образование в области лоббирования, быть правоспособным, не иметь судебного запрета заниматься деятельностью в области лоббирования. Много ли мы знаем представителей ОО, которые отвечают таким требованиям? Они, конечно, есть, но их не так уж и много.

Скажем, в Институте массовой информации действительно работают дипломированные журналисты, а есть ли они в многочисленных антикоррупционных организациях или тех, выступающих против застройки? Есть ли там хотя бы один эксперт, имеющий соответствующий опыт и навыки? Вряд ли. И это один из тех случаев, который подтверждает, почему подобные ОО выступают за принятие закона о лоббировании, но категорически не хотят подпадать под его действие, потому что тогда станет очевидно, что они вмешиваются в регулирование целых отраслей, но имеют представление об их работе на уровне обывателя.

Не по профилю

Примеров непрофессионального вмешательства ОО в работу государственных органов власти довольно много. А с началом полномасштабного вторжения увеличилось случаев, когда такие организации активно используются в получении разрешений на выезд за границу мужчин призывного возраста.

Так, в 2021 году в Брюховичах Львовской области бесплатно отдали почти 3,5 гектара земли общественной организации атошников, чтобы построить реабилитационный центр для ветеранов. Но оказалось, что общественные активисты – это какая-то тайная организация, членов которой никто не знает. А центр реабилитации – это на самом деле лишь 1% будущего масштабного строительства.

В 2023 году правоохранители Чернигова объявили подозрение депутату горсовета, который избирался с командой партии "Родной дом" теперь уже бывшего мэра города Владислава Атрощенко. Депутат вместе с сообщниками оформлял военнообязанных мужчин как "водителей-волонтеров" через общественную организацию, которую он возглавлял. За это брали взятки в размере от 3000 до 5000 долларов.

В конце прошлого года стало известно, что бывший депутат парламента – 53-летний Александр Третьяков – был замечен в Париже. Как оказалось, поспособствовала Третьякову в пересечении границы ОО "Народная самооборона Львовщины".

Однако эти случаи лучше оставить правоохранителям. В то же время они свидетельствуют о растущей роли ОО именно как лоббистов, пользующихся определенными привилегиями. А в случае их "адвокации" законодательных изменений наблюдается массовое и непрофессиональное вмешательство в регулирование. Не следует забывать и о том, что именно ОО стали стартовой площадкой для попадания в политику – и это именно то, что в ЕС не только не приветствуется, а даже запрещается.

Параллельное правительство

Таким образом, мы являемся свидетелями нескольких опасных тенденций.

Так, ОО не против того, чтобы лоббистский бизнес был отрегулирован, но без них. Они не хотели бы отчитываться о полученных средствах на свою деятельность и о своих собственных доходах.

Нередко ОО могут подменять собой государственные органы власти или имитировать их деятельность, не имея при этом соответствующего опыта и образования. Фактически речь идет о дублировании функций государства.

Кроме этого, ОО выступают против того, чтобы частные компании сами занимались лоббизмом, точнее – отстаивать свои интересы собственными усилиями, поскольку такие компании точно являются экспертами в своих отраслях.

19 февраля Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики рекомендовал принять проект закона во втором чтении.