И поэтому за проявлениями произвола и беззакония силовиков, которые вышли в публичное пространство, всегда следуют политические кадровые решения. В случае с Bihus.Info такие решения уже произошли, в случае Мазепы – возможны в ближайшее время. В обоих случаях заявленная Президентом позиция неприемлемости действий силовиков была абсолютно однозначной, отмечает 24 Канал.

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Кадровые последствия за слежку за журналистами

Впрочем, обо всем по порядку. Напомним хронологию скандала вокруг Bihus.Info, резонанс от которого даже вышел за пределы Украины и выплеснулся на страницы зарубежных изданий. 16 января на одном из анонимных сливных сайтов было обнародовано видео, на котором сотрудники Bihus.Info якобы употребляют наркотики во время "корпоратива" в загородном комплексе отдыха. В тот же день глава проекта Денис Бигус заявил о незаконной слежке и прослушивании команды в течение нескольких месяцев. Вместо очевидно ожидаемого организаторами слива хейта и травли журналистов, ситуация вызвала волну возмущения в обществе. Профессиональное сообщество Медиарух, которое объединяет ведущие украинские СМИ, выступила с заявлением о системном давлении на независимых журналистов, призвав власти принять меры для прекращения произвола.

17 января президент Владимир Зеленский уделил ситуации отдельный блок своего вечернего обращения, заявив, что давление на журналистов недопустимо. Президент отметил, что он пригласил к себе главу СБУ и получил подробности от генпрокурора. СБУ начала расследование по факту слежки за журналистами, а на следующий день Офисе генпрокурора сообщили об открытии уголовного дела по факту нарушения неприкосновенности частной жизни.

31 января 2024 года президент подписал указ об увольнении с должности руководителя Департамента защиты национальной государственности СБУ Романа Семенченко.

5 февраля Bihus.Info выпустили новое расследование, в котором привели доказательства того, что операцию по слежке за журналистами, вероятно, осуществлял Департамент защиты национальной государственности (ДЗНГ) СБУ. 6 февраля с отдельным заявлением выступил глава СБУ Василий Малюк, который назвал "недопустимым" распространение видео слежки за журналистами, отметив, что действия отдельных сотрудников ДЗНГ "вызывают возмущение", а их результатом стали "кадровые последствия" в виде представления на увольнение руководителя ДЗНГ, которое глава спецслужбы подал, а президент подписал 31 января. В то же время Малюк подчеркнул, что "не могут поступки отдельных сотрудников перечеркивать все те положительные результаты, которые имеет СБУ во время войны, и бросать тень на каждого представителя Службы". И с этими словами главы СБУ трудно не согласиться. Если действия правоохранителей вызывают возмущение – должны наступать "кадровые последствия".

Более того, СБУ сообщила, что сотрудников Службы безопасности Украины, которые следили за редакцией Bihus.Info, перевели для выполнения боевых задач в Донецкой и Луганской областях.

Готовил техногенную катастрофу или отказался платить по требованию правоохранительного рэкета?

Озвученный главой СБУ принцип экстраполируется на дело Игоря Мазепы, внезапная атака силовиков на которого стала ледяным душем для бизнеса и вызвала в предпринимательской среде резонанс не меньший, чем ситуация с Bihus.Info в обществе в целом. Фактически оба кейса являются зеркальными отражениями одного крайне опасного тренда: попытки силовиков присвоить себе роль некоего неформального модератора и куратора всех важных процессов – в общественной сфере и бизнесе. Некоего коллективного товарища майора, которого нельзя критиковать, с которым надо согласовывать все и которого надо "заинтересовывать". Недаром обе ситуации происходили во времени параллельно и недаром, реагируя на них, совершенно разные, несвязанные между собой наблюдатели вспомнили времена позднего Януковича образца 2013 года.

Итак, вспомним хронологию дела Мазепы.

18 января работники ГБР совместно с полицейскими задержали Игоря Мазепу на выезде из Украины на границе с Польшей без постановления суда. Основанием стали подозрения в отношении бизнесмена по делу, что касается якобы незаконного отчуждения земли в Киевской области. В тот же день силовики задержали брата Игоря Мазепы, Юрия, еще двух предпринимателей и устроили обыски в Concorde Capital, одной из ведущих инвестиционных компаний в Украине, основанной Мазепой.

19 января поздно вечером Печерский районный суд Киева принял решение взять под стражу бизнесмена с альтернативой залога в 350 миллионов гривен (прокурор требовал 700 миллионов). На защиту Мазепы стали известные бизнесмены и ведущие организации предпринимателей. Общественное движение "Манифест 42" (группа бизнесменов, выступившая против давления правоохранителей) даже объявило о намерении провести предупредительную забастовку против давления силовиков на бизнес. Мазепу поддержали даже конкуренты из Dragon Capital. Общее мнение бизнеса в своем посте выразил Всеволод Кожемяко, основатель группы Агротрейд и военный ВСУ: "...просто отказался платить по требованию правоохранительного рэкета... В любом случае ничего общего с правосудием или справедливостью".

Градус и масштабы реакций бизнес-сообщества были обусловлены тем, что тысячи предпринимателей увидели себя на месте Мазепы. Сигнал был понятен: мишенью может стать каждый, а призраком может выступить любое взаимодействие с государством – будь то строительство коттеджного городка, или налоговый спор, или что-либо другое. Об отношении бизнеса к делу написал главред Forbes Ukraine Борис Давиденко: "Мазепа – наше "дело Ходорковского": если мы проиграем этот раунд, будет большой передел уже украинского бизнеса", – говорит предприниматель из сотни самых богатых в частном разговоре.

Опять никак без вмешательства президента

22 января директор ГБР Алексей Сухачев на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ предпринял попытку потушить этот пожар. Но зачитанные по бумажке обвинения в адрес инвестиционного банкира о том, что здание им коттеджного городка 10 лет назад несет угрозу техногенной катастрофы и содержит российский след, стали лишь дополнительным горючим в костер недовольства бизнес-сообщества. Присутствующие на том же брифинге Генпрокурор и глава Нацполиции поддержки речи Сухачева не выказали, а Андрей Костин в рамках мероприятия высказался против использования прокуроров как стороны в хозяйственных конфликтах и высказался так: "Там, где вы пытаетесь привлечь какое-то уголовное производство, мы будем изучать это тщательно".

В ситуацию вмешался глава государства. 22 января члены экономического блока правительства и руководство Верховной Рады провели закрытую встречу с предпринимателями, наработки с которой были переданы в СНБО. А 23 января уже президент анонсировал мораторий на "маски-шоу", создание Совета по поддержке предпринимательства и изменения в закон о БЭБ для ограничения давления на легальный бизнес.

В тот же 23 января апелляционный суд уменьшил сумму залога до 21 миллиона и Игорь Мазепа вышел из СИЗО.

Выглядит так, что глава государства взял ситуацию с давлением на бизнес под личный контроль. В своем обращении 5 февраля он вновь вернулся к этой теме, назвав создание возможностей для предпринимателей топовым приоритетом государства. Президент подчеркнул, что государству нужны "прозрачные, чистые, законные отношения между государственными институтами и бизнесом, и работа бизнеса в чистом, легальном поле – "в белую" и ради сохранения и создания наибольшего количества рабочих мест".

После скандала с Мазепой бизнес получил быструю реакцию власти. На уровне президента, Кабмина и СНБО были признаны факты противоправного давления на бизнес и предложены шаги для предотвращения такого давления.

Для закрытия скандальной истории пока не хватает только расследования действий силовиков и, как сказал бы Василий Малюк, "кадровых последствий".

Ожидаемым шагом сейчас являются последствия для лиц, чьи непосредственные подчиненные в ГБР и в Офисе генерального прокурора организовали подозрение и задержание Мазепы. Основными кандидатами "на выход" сейчас является председатель ГБР, а также руководители Главного следственного управления ГБР и Департамента надзора за соблюдением законов органами ГБР Офиса Генпрокурора.