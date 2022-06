Почему падают мировые рынки и как это исправить

Рынки США, Европы и Азии находятся в свободном падении. Почему?

Причина кризиса – Война в Украине, кроме того она амплифицирует весь коктейль других рисков. Вот некоторые из них.

Растущая инфляция

Инфляция в США и Европе особенно связана с ростом цен на еду и топливо; в США инфляция самая высокая с 1981 года… 40-летний максимум; цена бензина – от 5 до 6,5 долларов за галлон – исторический рекорд; инфляция – проблема (риск) номер один для текущей администрации, особенно перед выборами осенью.

Изменение политики центробанков

Как результат инфляции – рост ставок Fed и других центральных банков и конец периода "дешевых денег" в мире, который держался почти 20 лет; все признают, что центробанки "проспали" необходимость повышения ставок где-то 2 года назад. Тогда они думали об экономическом росте и удерживали ставки низкими. Сейчас влияние повышения ставок будет гораздо более болезненным.

Потенциальный долговой кризис

Рост ставок затрагивает вопросы долгов, как в развитых странах (автокредитование, ипотека, карточные кредиты, студенческие кредиты – их размер на исторических records), но также и в бедных и развивающихся странах; эксперты высоко оценивают риски глобального долгового кризиса.

Изменения движения капитала

Рост ставок центробанков и изменение пропорций риск-доход также изменят потоки капитала из развивающихся стран в более safe heavens – только сейчас не понятно, где эти сами heavens, и насколько они safe; это может усугубить долговые проблемы многих стран – следите за новостями.

Риск голода

Рост цен на еду и война в Украине сильно повышают риски голода в бедных странах (потенциальное влияние на 400 миллионов человек) и риски роста бедности для более 100 миллионов человек; основные страны, которые могут пострадать (не только беднейшие): Конго, Сенегал, Сомали, Намибия, Мавритания, Тунис, Ливия, Египет, Ливан, Израиль, Пакистан, Монголия, Йемен и другие.

Новый поток беженцев

Голод и война может снова увеличить вопросы беженцев в Европе, поэтому могут появиться новые гуманитарные вопросы после решения вопросов 7 миллионов украинцев, вынужденных уехать из страны; для Европы это будет новый тяжелый удар, включая политический.

Рецессия в Европе

Инфляция и война увеличивают опасности рецессии в Европе. Также прогнозируется рецессия и в США в следующем году – не очень хорошо для политических процессов здесь.

Потенциальные социальные протесты

Очень вероятно, что популисты и ультраправые политики попытаются повысить внимание гуманитарных и экономических проблем в развитых и развивающихся странах. Поэтому можно ожидать больше социальных протестов и напряжений в разных уголках мира; уверен, что Россия будет спонсировать такие протесты, в том числе через собственную пропаганду.

Рост влияния автократии

Об этом уже многое сказано, но выглядит так, что автократы во многих странах остаются у власти или возвращаются к власти. Россия, Китай, Индия, Бразилия, Турция, Беларусь, Венесуэла, Северная Корея, Индонезия, Венгрия.

После следующего кризиса перечень стран, в которых демократия и либеральные идеи "не ко времени" может только увеличиться. Многим из таких лидеров могут импонировать взгляды российского диктатора с точки зрения агрессивной внешней политики по отношению к своим соседям. Поэтому очень важно, чтобы Украина выиграла нашу войну.

Пандемия еще здесь

Еще есть COVID-19 – для тех, кто забыл. Пандемия не только все еще убивает, но и оказывает значительное негативное влияние на прекращение цепочек создания стоимости (GVC), что сильно повышает риски поставок, и опять же увеличивает цены – со стороны предложения.

GVC disruptions также толкают международный бизнес к изменению модели just in time на модель just in case, что увеличит спрос на рабочий капитал (кредиты – долг) для роста запасов на складах. А еще мир обеспокоен мнениями, что глобальная система здравоохранения не готова к следующей пандемии.

Замедление экономики Китая

Китай – также сильно зависим от пандемии – до недавнего времени Китай был единственной страной, которая все еще воплощала политику "zero Covid" – власти сохраняли очень жесткие локдауны для остановки распространения вируса.

Это опять-таки сильно влияло на GVC, но и на экономику Китая; если сейчас Китай откажется от своей политики (т.е. Си покажет, что он ошибался), то это улучшит перспективы их экономики, но в то же время увеличит спрос на энергоресурсы, цена на которые снова будет расти.

Интересно также, что признание ошибок может дорого стоить самому Си накануне заседания 20 Национального Конгресса Коммунистической партии Китая осенью.

Новая холодная война?

Нападение России на Украину подняло еще вопрос, на чьей стороне будет Китай в этой войне.

Рынки считают, что, будучи нейтральным, Китай больше помогает России. В связи с тем, что такую же позицию поддерживают Индонезия, Индия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Бразилия, Мексика и некоторые страны Global south, рынки и политологи стали больше говорить о новом глобальном противостоянии в мире (global divide), global realignment и потенциальной новой холодной войне.

Будущее глобализации туманное

Последний фактор еще поднимает вопрос будущего глобализации.

Климатические риски повышаются

Все это вместе значительно повышает волатильность, предсказуемость и нервность рынков. Потому рынки и падают. Все очень просто.