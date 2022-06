Чому падають світові ринки та як це виправити

Ринки США, Європи та Азії наразі перебувають у вільному падінні. Чому?

Причина кризи – Війна в Україні, крім тоговона ампліфікує весь коктейль інших ризиків. Ось лише деякі з них.

Інфляція, що зростає

Інфляція в США та Європі, особливо зв'язана з зростанням цін на їжу та паливо; в США інфляція найвища з 1981 року… 40-річний максимум; ціна бензину – від 5 до 6,5 доларів за галон – історичний рекорд; інфляція – проблема (ризик) номер один для поточної адміністрації, особливо перед виборами восени.

Зміна політики центробанків

Як результат інфляції – зростання ставок Fed та інших центральних банків та кінець періоду "дешевих грошей" в світі, який тримався майже 20 років; всі визнають, що центробанки «проспали» необхідність підвищення ставок десь 2 роки тому. Тоді вони думали про економічне зростання та тримали ставки низькими. Зараз вплив підвищення ставок буде значно більш болючим.

Потенційна боргова криза

Зростання ставок підіймає питання боргів, як в розвинутих країнах (автокредитування, іпотека, карткові кредити, студентські кредити – їх розмір на історичних records), але також й в бідних країнах та країнах, які розвиваються; експерти оцінюють високо ризики глобальної боргової кризи.

Зміни руху капіталу

Зростання ставок центробанків та зміна пропорцій ризик-дохід також змінять потоки капіталу їз країн, які розвиваються, в більш safe heavens – тільки зараз не зрозуміло, де ці самі heavens,та наскільки вони safe; це може погіршити боргові проблеми багатьох країн – слідкуйте за новинами.

Ризик голоду

Зростання цін на їжу та війна в Україні сильно підвищують ризики голоду в бідних країнах (потенційний вплив на 400 мільйонів людей), та ризики зростання бідності для понад 100 мільйонів людей; основні країни, які можуть постраждати (не тільки найбідніші): Конго, Сенегал, Сомалі, Намібія, Мавританія, Туніс, Лівія, Єгипет, Ліван, Ізраїль, Пакистан, Монголія, Ємен та інші.

Новий потік біженців

Голод та війна може знов збільшити питання біженців в Європі, тому можуть з'явиться нові гуманітарні питання після вирішення питань 7 млн українців, які були вимушені поїхати з країни; для Європи це буде новий важкий удар, в тому числі політичний.

Рецесія в Європі

Інфляція та війна підвищують ризики рецесії в Європі. Також прогнозується рецесія і в США в наступному році – не дуже гарно для політичних процесів тут.

Потенційні соціальні протести

Дуже ймовірно, що популісти та ультраправі політики спробують підвищити увагу до гуманітарних та економічних проблем в розвинутих країнах та країнах, які розвиваються. Тому можна очікувати більше соціальних протестів та напруги в різних куточках світу; впевнений, що Росія буде спонсорувати такі протести у тому числі через власну пропаганду.

Зростання впливу автократії

Про це вже багато сказано, але виглядає так, що автократи в багатьох країнах залишаються при владі або повертаються до влади. Росія, Китай, Індія, Бразилія, Туреччина, Білорусь, Венесуела, Північна Корея, Індонезія, Угорщина.

Після наступної кризи перелік країн, в яких демократія та ліберальні ідеї "не на часі" може тільки збільшиться. Багатьом з таких лідерів може імпонувати погляди російського диктатора з точки зору агресивної зовнішньої політики стосовно своїх сусідів. Тому дуже важливо, щоб Україна виграла нашу війну.

Пандемія ще тут

Ще є COVID-19 – для тих, хто забув. Пандемія не тільки все ще вбиває, але й значно негативно впливає на припинення ланцюжків створення вартості (GVC), що сильно підвищує ризики поставок, і знову ж таки збільшує ціни – з боку пропозиції.

GVC disruptions також штовхають міжнародний бізнес до зміни моделі "just in time" на модель "just in case”, що збільшить попит на робочий капітал (кредити – борг) для збільшення запасів на складах. А ще світ стурбований думками, що глобальна система охорони здоров`я не готова для наступної пандемії.

Сповільнення економіки Китаю

Китай – також сильно залежний від пандемії – до нещодавнього часу Китай був єдиною країною, яка все ще втілювала політику "zero Covid” – влада зберігала дуже жорсткі локдауни для зупинки розповсюдження вірусу.

Це знову ж таки сильно впливало на GVC, але й на економіку Китаю; якщо зараз Китай відмовиться від своєї політики (тобто Сі покаже, що він помилявся), то це покращить перспективи їх економіки, але в той же час збільшить попит на енергоресурси, ціна на які знову буде зростати.

Цікаво також, що визнання помилок може дорого коштувати самому Сі напередодні засідання 20 Національного Конгресу Комуністичної партії Китаю восени.

Нова холодна війна?

Напад Росії на Україну підняв ще питання, на чиїй стороні буде Китай в цій війні.

Ринки вважають, що будучи нейтральним, Китай більше допомагає Росії. У зв'язку з тим, що таку ж позицію підтримують Індонезія, Індія, Саудівська Аравія, Південна Африка, Бразилія, Мексика та ще деякі країни Global south, ринки та політологи стали більше говорити про нове глобальне протистояння у світі (global divide), global realignment та потенційну нову холодну війну.

Майбутнє глобалізації туманне

Останній фактор ще підіймає питання майбутнього глобалізації

Кліматичні ризики підвищуються

Все це разом одночасно значно підвищує волатильність, передбачуваність та нервовість ринків. Тому ринки і падають. Все дуже просто.