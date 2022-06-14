Що можу сказати – сучасникам Першої світової чи Другої світової цифри від Подоляка здалися б дуже скромними.
Розлого В ОП назвали конкретну кількість важкого озброєння, яке потрібне Україні, щоб перемогти Росію
Трагедія Заходу
І повірте, що ніяка точність, дальність роботи та інші показники, які виросли, не компенсує кількості необхідних систем повною мірою.
І це трагедія всього Заходу, що за 30 років із часу кінця Холодної війни пройшла така демілітаризація і деіндустріалізація, що в Заходу проблема підтримати довгостроково одну із сторін регіональної (не глобальної) заруби.
Скільки і якої зброї треба для перемоги України – дивіться відео: