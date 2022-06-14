Знати супротивника – половина перемоги

І навіть припинення бойових дій цього року не означає, що війна закінчиться. Вона довго. Принаймні до моменту припинення існування московії.

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Знову ж таки чесно:

Нам не перемогти і не зруйнувати їх, якщо будемо йти в лобову.

У них чисельність населення у 3,5 рази вища.

Незважаючи на санкції, вони отримують надприбутки від енергоресурсів (понад 20 мільярдів доларів на місяць – чистий експорт).

Вони вже вчаться обходити санкції, беручи приклад із Ірану, завозячи заборонену продукцію через сусідів.

У них більше танків, літаків, ракет та можливостей для виробництва нових.

Але це поки що.

Якою буде війна майбутнього

Війна майбутнього буде принципово відрізнятися від війни сьогодення. І економіка тут відіграватиме найважливішу роль, особливо за обмежених ресурсів.

Говорячи ж про війни майбутнього чи минулого важливо завжди пам'ятати, що "війна – це продовження політики іншими засобами". А "політика – це інструмент досягнення економічних цілей". Економіка – насамперед! Декілька явних прикладів. Ми вже у цій війні бачимо кілька трендів.

1. Дрони

Насамперед ті, що літають. Це і розвідка, і засіб атаки (не лише камікадзе).

У другу чергу – наземні. Для розвідки, розмінування, вивезення поранених із поля бою та для ведення бойових дій.

Що характерно, пристрій вартістю від кількох до кількох десятків тисяч долврів ефективно справляється з технікою вартістю мільйони доларів (танки, РСЗВ, комплекси ППО, склади боєприпасів).

2. Переносні мобільні протитанкові та протиповітряні засоби

Ми з перших днів війни бачимо ефективність ПТРК – NLAW, переданих нам Британією, української "Стугни" та інших комплексів. За вартості пуску в 20 тисяч доларів ефективно утилізуються танки вартістю від 0,5 до 5 мільйонів доларів.

3. Той самий підхід характерний і проти кораблів

Двома ракетами "Нептун" вартістю до 1 мільйона доларів був потоплений крейсер вартістю понад 750 мільйонів доларів.

4. Сучасні засоби розвідки

Супутники;

телефонні трекери;

перехоплення трафіку;

домашні та вуличні камери спостереження.

Усе це дає можливість отримувати оперативну інформацію місцезнаходження противника в реальному часі. До того ж, досить недорого і не перебуваючи у місці проведення бойових дій.

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5. Сучасне програмне забезпечення для армії

Розвідка та регулярний моніторинг інформації дають величезні масиви даних. Їхня автоматична обробка може в рази підвищити ефективність ведення бойових дій за мінімальних витрат.

Крім того, ми перебуваємо на передовий кібервоєн, і софт тут грає найважливішу роль нарівні із залізом та людьми, які цим усім керують. Зокрема:

українець розробив додаток для DDoS-атак на сайти РФ.

У перші ж дні російського вторгнення айтішники зламали сайти ФСБ Росії, уряду РФ, президента РФ.

З ініціативи Мінцифри та компаній Ajax Systems і Stfalcon вже 1 березня був готовий додаток "Повітряна тривога", який повідомляє про різні види тривог у конкретному регіоні.

Українці розробили спеціальний софт для управління артилерійськими підрозділами та коригування вогню.

Це лише кілька прикладів того, як меншими ресурсами можна ефективно протистояти сильнішому та підготовленому противнику.

Суперзброя ближче, ніж здається

Отже, економіка первинна. І як у бізнесі, конкуренцію виграє той, хто показує більш високу ефективність за менших витрат. Тут сьогодні очевидні такі тренди:

1. Штучний інтелект (розвиток систем збору інформації, аналітики, підготовки проєктів рішень) – величезна конкурентна перевага в активних масштабних (і не дуже) бойових діях.

2. Дрони – на наведеному вище наборі прикладів вже очевидна їхня економічна перевага.

3. Комбінація штучного інтелекту та дронів змінить ландшафт майбутніх бойових дій.

Тут і оперативна інформація про дії противника (літаки, ППО, переміщення техніки та особового складу).

Прогноз дій, оцінка вразливих місць.

Проведення атакувальних дій

І тут хто швидше – той і виграє. На жаль, людина вже менш ефективна, ніж штучний інтелект.

4. Гіперзвукові ракети й нові засоби ППО, здатні їх знищувати.

5. Космічні технології: розвідка у режимі реального часу, забезпечення зв'язку, атакувальні дії.

6. Кібервійська – тут буде, мабуть, найжорстокіше поле битв. Боротьба за доступ до інформації, перехоплення управління бойовими засобами супротивника так само є і буде ефективним засобом ведення війни. Додайте сюди друге, й ефект може збільшитись у рази.

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7. Комплекс систем ППО – ешелонована система раннього виявлення та знищення ворожих повітряних цілей.

Тут важлива комбінація різних систем виявлення повітряних цілей та їх знищення. Головне – не дати жодного шансу стороні, що атакує, з одного боку, з іншого – дати 100% гарантію громадянам та інвесторам, що в Україні жити повністю безпечно.

Водночас з усіма новими трендами не варто забувати про старі добрі інструменти захисту:

протитанкові системи;

необхідні фортифікаційні споруди;

ефективну систему ППО та систему протикорабельної оборони;

загальну підготовку громадян до можливих бойових дій (зброя та навички володіння різними військовими технологіями);

готовність економіки у короткий термін перебудуватися на військові рейки.

Ми живемо в дуже непростий, але цікавий час. Змінюються і системи та догми. І ми точно вийдемо з цієї війни в рази сильнішими, ніж входили у неї.

І я впевнений, що на найближчі десятиліття ми не маємо іншого сценарію, окрім як стати країною з найбоєздатнішою армією Європи та найефективнішою системою превентивного захисту від нових варварських набігів.

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