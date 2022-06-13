Країна, перетворена на руїни
Бородянка, Буча, Ірпінь, Маріуполь, Сєвєродонецьк, Суми, Харків, Чернігів – тисячі українських міст і сіл зруйновані російським агресором на 50 – 90%. Десятки тисяч багатоквартирних житлових і приватних будинків перетворені на руїни, інші капітально пошкоджені й стали всуціль непридатними для проживання.
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Сотні тисяч українських родин залишилися без житла: хтось мешкає у родичів чи знайомих, або в тимчасових модульних будинках, збудованих на міжнародні спонсорські кошти, хтось орендує житло за останні гроші… Чи вимальовується хоч якась позитивна перспектива у цьому суцільному хаосі руйнування й безвиході?
Також президент зазначив, що під час відбудови насамперед будуть забезпечені якісне міське планування, енергозбереження, екологічність матеріалів, інклюзивність, імовірно, відбудеться повна "заміна" панельних будинків більш сучасними й технологічними.
"Теоретична" відбудова"
Проте точної статистики щодо кількості зруйнованих росіянами будинків й квартир, щодо "глибини" пошкоджень кожного конкретного об'єкта в розпорядженні уряду немає. І це виглядає чи не головною перешкодою в дизайні анонсованої держпрограми.
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Цифри, які вражають
Схожі сумніви навряд чи виглядають безпідставними, позаяк поки навіть не зверстана бодай "дорожня карта" відбудови зруйнованого житла з конкретно визначеними джерелами фінансування. Сьогодні можемо говорити лише про "точкові", локальні проєкти відбудови одиничних об'єктів, скажімо, в Житомирі, Києві, деяких інших містах.
Що ж до джерел фінансування, то наразі теж невідомо, з яких фондів ця багаторівнева, складна і гіперзатратна держпрограма покриватиметься. Вочевидь, на можливості публічних коштів тут навряд чи можна розраховувати, адже левова частка бюджетних ресурсів сьогодні сфокусована на покритті витрат на армію та соціальні зобов'язання держави.
Російська агресія призвела до безпрецедентного занепаду вітчизняної економіки, масштабного руйнування державної інфраструктури, масового закриття підприємств. Так, за прогнозами міністра фінансів України Сергія Марченка, за підсумками 2022 року очікується карколомне падіння ВВП в регістрі 40 – 50%.
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Питання, на які ще нема відповідей
Також наразі незрозуміло, хто саме буде державним оператором програми – Мінінфраструктури чи Мінрегіон? Чи передбачається багаторівнева модель управління? Або ж чи не будуть поховані надії переселенців на дах над головою, житло яких знищили російські агресори, через традиційне "перетягування сорочки" між різними міністерствами і відомствами задля "тіньового" контролю над фінансовими потоками?
А якщо, наприклад, дизайн програми ґрунтуватиметься на децентралізованій моделі, то чи достатньо жорстким буде урядовий фінансовий контроль за ефективним використанням коштів керманичами місцевої влади? До того ж, судячи з усього, успішне подолання чи не всіх контроверсійних аспектів залежатиме від численних стейкхолдерів, що в рази утруднює успішну "верстку" принаймні чернетки держпрограми.
- відсутністю корупційної складової у черговості отримання нового житла чи компенсацій за зруйноване;
- справедливо встановленими парламентом та урядом коефіцієнтами відшкодування й адекватною оцінкою публічними "операторами" реальних розмірів збитків;
- гарантованими державою і конкретно сформульованими дедлайнами для кожного реципієнта програми;
- максимальним покриттям державним відшкодуванням не лише повністю, а й частково зруйнованого житла тощо.
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