Почему в Сингапуре строят жилье без учета кухни: невероятные подробности от бренд-шефа
В Сингапуре новые дома ограждают без учета кухни, так как многие жители страны привыкли есть на специальных фудмаркетах. Одна порция там стоит от 2,5 до 4 долларов (70 – 112 гривен).
Об этом эксклюзивно в интервью сайту 24 канала рассказал посол украинской кухни в мире, бренд-шеф и телеведущий Юрий Ковриженко.
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Почему в Сингапуре выбирают рестораны
По словам Юрия Ковриженко, за границей в ресторанах питаются больше девяноста процентов людей.
Если вы скупитесь в супермаркете, то в любом случае оставите больше (денег – 24 канал),
– подчеркнул гастродипломат.
В то же время по его наблюдениям, в рестораны в Украине ходят максимум 10% населения страны, поскольку культура потребления ресторанной еды у нас не сформирована.
Культура ресторанной еды в Украине не сформирована, отметил шеф-дипломат / Фото Валентины Полищук, 24 канал
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Кто такой Юрий КовриженкоШеф, гастродипломат, посол украинской кухни в мире. Одно из основных течений, которое он развивает – украинская кухня может быть высокой. Юрий немало экспериментирует с привычными составляющими и новыми техниками. Именно его молекулярный борщ удивил Красный гид "Мишлен".
По наблюдениям повара, за границей в ресторанах питаются больше девяноста процентов людей / Фото Валентины Полищук, 24 канал
В портфеле Ковриженко, кроме двойного признания Ambassadors Of Taste For The Global Gastronomy, еще несколько престижных наград. Среди них – Global Chef Awards (2017), а также интронизация в старейший кулинарный орден мира Disciples Escoffier International (2021).
Интервью с Юрием Ковриженко в видеоформате: