Почему в Сингапуре строят жилье без учета кухни: невероятные подробности от бренд-шефа

В Сингапуре новые дома ограждают без учета кухни, так как многие жители страны привыкли есть на специальных фудмаркетах. Одна порция там стоит от 2,5 до 4 долларов (70 – 112 гривен).

Об этом эксклюзивно в интервью сайту 24 канала рассказал посол украинской кухни в мире, бренд-шеф и телеведущий Юрий Ковриженко.

Почему в Сингапуре выбирают рестораны

По словам Юрия Ковриженко, за границей в ресторанах питаются больше девяноста процентов людей.

Если вы скупитесь в супермаркете, то в любом случае оставите больше (денег – 24 канал),

– подчеркнул гастродипломат.

В то же время по его наблюдениям, в рестораны в Украине ходят максимум 10% населения страны, поскольку культура потребления ресторанной еды у нас не сформирована.

Культура ресторанной еды в Украине не сформирована, отметил шеф-дипломат / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Кто такой Юрий Ковриженко Шеф, гастродипломат, посол украинской кухни в мире. Одно из основных течений, которое он развивает – украинская кухня может быть высокой. Юрий немало экспериментирует с привычными составляющими и новыми техниками. Именно его молекулярный борщ удивил Красный гид "Мишлен".

По наблюдениям повара, за границей в ресторанах питаются больше девяноста процентов людей / Фото Валентины Полищук, 24 канал

В портфеле Ковриженко, кроме двойного признания Ambassadors Of Taste For The Global Gastronomy, еще несколько престижных наград. Среди них – Global Chef Awards (2017), а также интронизация в старейший кулинарный орден мира Disciples Escoffier International (2021).

Интервью с Юрием Ковриженко в видеоформате: