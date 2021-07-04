Почему возникают отеки летом и как от них избавиться
Источник:Инстаграм Евгении Самойловой
Что такое отек? Это скопление жидкости в межклеточном пространстве. Первая причина летних отеков – это высокая температура воздуха, при которой жидкость сложнее выводится из организма, ухудшается отток лимфы, и даже здоровый человек может столкнуться с этой проблемой.
Вторая – недостаточное потребление жидкости, вследствие чего организм начинает ее запасать. При этом кровь становится гуще, вены расширяются и она с трудом циркулирует.
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Третья причина – слишком большое употребление жидкости. Мы много пьем и потеем, поэтому снова пьем. Большая нагрузка ложится на сердце и почки, которые не всегда могут с ней справиться. А также потоотделение способствует выведению солей из организма, в которых нуждаются наши вены, и отсутствие нужного количества солей приводит к отекам.
Врачи считают, что если отеки к утру спадают, то волноваться не стоит.
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Как предотвратить отеки
- Регулярно разминайтесь. Не сидите больше часа без движения.
- Спите не менее 7 часов в день. Недосып приводит к хроническому стрессу, а это провоцирует самые разные нарушения работы организма.
- После долгого пребывания на ногах полежите минут 15, приподняв ноги вверх.
- Пейте в жаркий день не менее 2 литров воды. Обезвоживание заставляет организм задерживать драгоценную влагу и еще сильнее провоцирует отек.
- Не носите тесную обувь и высокий каблук.
- Откажитесь на это время от украшений, которые сдавливают руки, нарушая кровообращение. Также лучше снять сумку с плеча и локтевого сгиба, а носить ее в руке.
- Ванночка с прохладной водой способна снять отеки.
- Следите за питанием: алкоголь, острая, соленая, копченая пища задерживают жидкость в организме.
- Лимфодренажные приемы, например, массаж сухой щеткой.
- Контрастный душ прекрасно улучшает кровообращение и летом в жару его рекомендуют принимать два раза в день – утром и вечером, особо уделяя внимание ногам.