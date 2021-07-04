Почему возникают отеки летом и как от них избавиться

Что такое отек? Это скопление жидкости в межклеточном пространстве. Первая причина летних отеков – это высокая температура воздуха, при которой жидкость сложнее выводится из организма, ухудшается отток лимфы, и даже здоровый человек может столкнуться с этой проблемой.

Вторая – недостаточное потребление жидкости, вследствие чего организм начинает ее запасать. При этом кровь становится гуще, вены расширяются и она с трудом циркулирует.

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Третья причина – слишком большое употребление жидкости. Мы много пьем и потеем, поэтому снова пьем. Большая нагрузка ложится на сердце и почки, которые не всегда могут с ней справиться. А также потоотделение способствует выведению солей из организма, в которых нуждаются наши вены, и отсутствие нужного количества солей приводит к отекам.

Врачи считают, что если отеки к утру спадают, то волноваться не стоит.

Также есть специфическое понятие "отек путешественника". Чаще всего ноги отекают в самолетах из-за перепада давления и малоподвижности, длительных поездках на машине, в автобусе… Я в самолет часто одеваю компрессионные гольфы.

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Как предотвратить отеки