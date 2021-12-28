Почти тысяча ревакцинированных: статистика COVID-прививок в Украине

В Украине в течение суток вакцинировали против коронавируса более 46 тысяч человек. Всего получили COVID-прививки уже более 14 миллионов украинцев.

Суточная статистика вакцинации

Среди 46 024 людей, которым сделали прививки, первую дозу получили 12 498 человек, вторую дозу – 33 231 человек, дополнительную дозу получили 98 человек. В Минздраве сообщили, что дополнительную, ревакцинальную дозу получили 197 человек.

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Общие темпы вакцинальной кампании

С начала вакцинальной кампании привито 14 605 035 человек:

из них получили первую дозу – 14 605 033 человека,

получили две дозы – 13 447 292 человека,

получили дополнительную дозу – 2 208 человек,

ревакцинальну дозу – 990 человек.

Всего проведено 28 055 523 прививки.

Какими вакцинами делали прививки чаще всего

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 251 277,

Coronavac – 4 767 498;

AstraZeneca – 1 618 088;

Moderna – 1 460 305,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Ревакцинальна (бустерная) доза – прививки, которуе проводят с целью усиления иммунного ответа/эффективности вакцины, угасает с течением времени.При этом дополнительная доза – прививка с целью достижения лучшей защиты у людей, которые по состоянию своего здоровья имеют более низкую эффективность вакцин.



Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / инфографика 24 канала

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Вакцинированные имеют в 5 раз более высокий риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.