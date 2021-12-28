Майже тисяча ревакцинованих: статистика COVID-щеплень в Україні
Джерело:МОЗ
В Україні впродовж доби вакцинували проти коронавірусу понад 46 тисяч людей. Загалом отримали COVID-щеплення уже понад 14 мільйонів українців.
Добова статистика вакцинації
Серед 46 024 людей, які отримали щеплення, першу дозу отримало 12 498 людей, другу дозу – 33 231 людина, додаткову дозу отримали 98 людей. У МОЗ повідомили, що додаткову, ревакцинальну дозу отримали 197 людей.
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Загальні темпи вакцинальної кампанії
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 605 035 людей:
- з них отримали першу дозу – 14 605 033 людини,
- отримали дві дози – 13 447 292 людини,
- отримали додаткову дозу – 2 208 людей,
- ревакцинальну дозу – 990 людей.
Загалом проведено 28 055 523 щеплення.
Довідка! Ревакцинальна (бустерна) доза – щеплення, яке проводять з метою посилення імунної відповіді/ефективності вакцини, що згасає з плином часу.
Натомість додаткова доза – щеплення з метою досягнення кращого захисту в людей, які за станом свого здоров'я мають нижчу ефективність вакцин.
Якими вакцинами робили щеплення найчастіше
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 251 277,
- Coronavac – 4 767 498;
- AstraZeneca – 1 618 088;
- Moderna – 1 460 305,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу
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