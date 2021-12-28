Майже тисяча ревакцинованих: статистика COVID-щеплень в Україні

В Україні впродовж доби вакцинували проти коронавірусу понад 46 тисяч людей. Загалом отримали COVID-щеплення уже понад 14 мільйонів українців.

Добова статистика вакцинації

Серед 46 024 людей, які отримали щеплення, першу дозу отримало 12 498 людей, другу дозу – 33 231 людина, додаткову дозу отримали 98 людей. У МОЗ повідомили, що додаткову, ревакцинальну дозу отримали 197 людей.

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Загальні темпи вакцинальної кампанії

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 605 035 людей:

з них отримали першу дозу – 14 605 033 людини,

отримали дві дози – 13 447 292 людини,

отримали додаткову дозу – 2 208 людей,

ревакцинальну дозу – 990 людей.

Загалом проведено 28 055 523 щеплення.

Довідка! Ревакцинальна (бустерна) доза – щеплення, яке проводять з метою посилення імунної відповіді/ефективності вакцини, що згасає з плином часу.

Натомість додаткова доза – щеплення з метою досягнення кращого захисту в людей, які за станом свого здоров'я мають нижчу ефективність вакцин.

Якими вакцинами робили щеплення найчастіше

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 251 277,

Coronavac – 4 767 498;

AstraZeneca – 1 618 088;

Moderna – 1 460 305,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

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Невакциновані мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.