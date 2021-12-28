Статистика поширення COVID-19

До лікарень госпіталізували 944 пацієнти з вираженими симптомами коронавірусу. На жаль, від ускладнень недуги померли 134 хворих. Натомість видужали – 4 789 людей.

Увага Коронавірус може залишатися в організмі протягом 7 місяців

Темпи тестування в країні

Вчора в Україні зробили 30 286 тестів на коронавірус, зокрема:

  • методом ПЛР провели 12 853,
  • методом ІФА – 1 836.
  • експрес-тести на антиген до SARS-CoV-2 – 15 697.

Від початку пандемії в Україні провели 16 691 695 досліджень методом ПЛР.

Приріст захворюваності по країні:

  • Київ – 475 хворих;
  • Вінницька область – 43 хворих;
  • Волинська область – 84 хворих;
  • Дніпропетровська область – 102 хворих;
  • Донецька область – 149 хворих;
  • Житомирська область – 66 хворих;
  • Закарпатська область – 55 хворих;
  • Запорізька область – 82 хворих;
  • Івано-Франківська область – 46 хворих;
  • Київська область – 126 хворих;
  • Кіровоградська область – 54 хворих;
  • Луганська область – 23 хворих;
  • Львівська область – 91 хворий;
  • Миколаївська область – 18 хворих;
  • Одеська область – 189 хворих;
  • Полтавська область – 74 хворих;
  • Рівненська область – 30 хворих;
  • Сумська область – 56 хворих;
  • Тернопільська область – 43 хворих;
  • Харківська область – 180 хворих;
  • Херсонська область – 16 хворих;
  • Хмельницька область – 17 хворих;
  • Черкаська область – 153 хворих;
  • Чернівецька область – 60 хворих;
  • Чернігівська область – 16 хворих.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

статистика смертей

Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

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