Под Макаровым сгорел склад "Фармака" с лекарствами, потери – 1,5 миллиарда гривен

В результате враждебных действий российских оккупантов на Киевщине сгорел склад украинской фармкомпании "Фармак". Потери оценили в полтора миллиарда гривен.

На складе было все сырье и первичная упаковка

Склад компании "Фармак" сгорел под городом Макаров Киевской области. Об этом сообщил в фейсбуке член совета директоров компании Петр Чернышов.

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По информации Чернышова, вблизи склада в Макарове было танковое сражение. Склад компании "Фармак" полностью сгорел.

Член совета директоров оценил потери компании в 1,5 миллиарда гривен.

Склад Фармака находился под Макаровым (это недалеко от Киева). Насколько мы понимаем – в этом районе шла танковая битва. И наш склад полностью сгорел – компания понесла примерно 1,5 миллиарда гривен потерь,

– говорится в сообщении Чернышова.

Он отметил, что на складе было все сырье и первичная упаковка. Несмотря на обстрелы оккупантов, "Фармак" работает над полноценным восстановлением производства.

В пресс-службе "Фармак" сообщили, что склады компании, где были готовые лекарства, сырье для препаратов, первичная упаковка – в первые дни войны были сожжены оккупантами дотла.

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