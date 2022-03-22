С тех пор прошло почти 10 дней, в течение которых Левин не выходил на связь. Об этом 22 марта написал в соцсетях его друг Маркиян Лисейко.

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Когда и как исчез Максим Левин

"Последние много дней мы пробовали всеми доступными нам способами найти Макса Левина. Однако время проходит, а результат такой себе. Поэтому, кто имеет какую-либо информацию о Максе после 13 марта, прошу обращаться ко мне", – написал он на своей фейсбук-странице.

Как Лысейко уточнил в комментарии Укринформу, Левин в последний раз выходил на связь из Вышгородского района. В тот момент он находился в районе боевых действий с фотокамерой. Туда поехал на собственном автомобиле – оставил его возле Гуты и пошел в сторону села Мощун. 13 марта в 11:23 с телефона фотографа поступило сообщение и с тех пор – тишина.

Уже потом выяснилось, что там, где планировал работать Левин, начались интенсивные боевые действия. Друзья предполагают, что он мог получить ранение или даже попасть в плен к российским оккупантам.

Коротко о Левине

40-летний украинский корреспондент и документальный фотограф. Работал с рядом украинских и международных изданий, в том числе Reuters, BBC, Associated Press, LB.ua и Hromadske. Его фото публиковали, в частности Wall Street Journal, TIME, Vatican news, "Радио Свобода" и другие.

Большинство документальных проектов Левина связано с войной на Донбассе и в Украине. "Каждый украинский фотограф мечтает сделать фото, которое остановит войну", – объяснял он.

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