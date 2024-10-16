В Подмосковье в упор расстреляли полковника минобороны России, который воевал в Украине

В Московской области был убит полковник армейского спецназа. Его застрелили прямо в автомобиле. В регионе введен режим перехвата.

Как сообщают российские источники, на дороге в селе Меленки в Подмосковье погиб заместитель начальника управления воинской части.

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Убийство под Москвой

Утром неизвестный в упор расстрелял автомобиль, на котором двигался 44-летний офицер. Мужчина погиб за рулем, его машина врезалась в забор.

Отмечается, что оккупант отъехал от своего дома в военном городке в сторону Пятницкого шоссе. Почти на выезде неизвестный открыл огонь, выпустив по меньшей мере восемь пуль. Нападавший тоже был на авто и стрелял из окна.

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Подмосковный следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям "убийство" и "незаконное хранение оружия".

Известно, что застреленный был полковником минобороны и участвовал в войне в Украине, откуда вернулся неделю назад.

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