У Підмосков'ї невідомий впритул розстріляв полковника міноборони Росії, який воював в Україні

У Московській області був вбитий полковник армійськоо спецназу. Його застрелили прямо в автомобілі. У регіоні введено режим перехоплення.

Як повідомляють російські джерела, на дорозі в селі Меленки у Підмосков'ї загинув заступник начальника управління військової частини.

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Вбивство під Москвою

Вранці невідомий впритул розстріляв автомобіль, на якому рухався 44-річний офіцер. Чоловік загинув за кермом, його машина врізалася в паркан.

Зазначається, що окупант виїхав від свого будинку у військовому містечку у бік П'ятницького шосе. Майже на виїзді невідомий відкрив вогонь, випустивши щонайменше вісім куль. Нападник теж був на авто та стріляв з вікна.

Криміналісти виявили гільзи від пістолета калібру 9 міліметрів. У розшук було оголошено сірий "Міцубісі Аутлендера" 2012 року випуску. Запроваджено план "Перехоплення"

Підмосковний слідчий комітет порушив кримінальні справи за статтями "вбивство" та "незаконне зберігання зброї".

Відомо, що застрелений був полковником міноборони та брав участь у війні в Україні, звідки повернувся тиждень тому.

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