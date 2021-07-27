Потерпевшая в больнице: под Тернополем 17-летний парень изнасиловал 13-летнюю девочку

В селе на Тернопольщине во время отдыха 17-летний парень изнасиловал 13-летнюю девочку. Пострадавшую госпитализировали.

В полиции рассказали, что девочка еще не давала показаний. В то же время подозреваемого уже установили. Если вину парня докажут, ему грозит от 10 до 15 лет заключения.

Заметьте На Полтавщине мужчина убил молодую жену: у нее остались 2 детей

Детали инцидента

Правоохранители Тернопольщины рассказали, что сообщение об изнасиловании несовершеннолетней поступило на линию 102.

Следователи прибыли на место происшествия и установили подозреваемого. Это – 17-летний парень.

Сейчас назначили необходимые экспертизы.

Кроме того, правоохранители обнаружили свидетелей преступления. По данным правоохранителей, пока неизвестно, останутся ли они свидетелями или перейдут к категории подозреваемых.

Деталей без согласия пострадавшей рассказать не могут.

Местные сообщества сообщают, что преступление совершили во время отдыха.

Пострадавшая проводила время на берегу реки в компании друзей.

Изнасилование в Украине