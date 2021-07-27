Потерпевшая в больнице: под Тернополем 17-летний парень изнасиловал 13-летнюю девочку
27 июля 2021 , 16:39Читати новину українською
Источник:ТСН
В селе на Тернопольщине во время отдыха 17-летний парень изнасиловал 13-летнюю девочку. Пострадавшую госпитализировали.
В полиции рассказали, что девочка еще не давала показаний. В то же время подозреваемого уже установили. Если вину парня докажут, ему грозит от 10 до 15 лет заключения.
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Детали инцидента
- Правоохранители Тернопольщины рассказали, что сообщение об изнасиловании несовершеннолетней поступило на линию 102.
- Следователи прибыли на место происшествия и установили подозреваемого. Это – 17-летний парень.
- Сейчас назначили необходимые экспертизы.
- Кроме того, правоохранители обнаружили свидетелей преступления. По данным правоохранителей, пока неизвестно, останутся ли они свидетелями или перейдут к категории подозреваемых.
- Деталей без согласия пострадавшей рассказать не могут.
- Местные сообщества сообщают, что преступление совершили во время отдыха.
- Пострадавшая проводила время на берегу реки в компании друзей.
Изнасилование в Украине
- В Харькове 43-летний мужчина в хостеле изнасиловал 17-летнюю девушку. Впоследствии он украл ее мобильный телефон и убежал. Правоохранители задержали злоумышленника.
- В селе на Хмельнитчине 45-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку. Преступление произошло средь бела дня.