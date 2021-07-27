Потерпіла у лікарні: під Тернополем 17-річний хлопець зґвалтував 13-річну дівчинку

У селі на Тернопільщині під час відпочинку 17-річний хлопець зґвалтував 13-річну дівчинку. Постраждалу госпіталізували.

У поліції розповіли, що дівчинка ще не давала свідчень. Водночас підозрюваного вже встановили. Якщо вину хлопця доведуть, йому загрожує від 10 до 15 років ув'язнення.

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Деталі інциденту

Правоохоронці Тернопільщини розповіли, що повідомлення про зґвалтування неповнолітньої надійшло на лінію 102.

Слідчі прибули на місце події і встановили підозрюваного. Це – 17-річний хлопець.

Наразі призначили необхідні експертизи.

Окрім того, правоохоронці виявили свідків злочину. За даними правоохоронців, наразі невідомо, чи залишаться вони свідками чи перейдуть до категорії підозрюваних.

Деталей без згоди постраждалої розповісти не можуть.

Місцеві спільноти повідомляють, що злочин скоїли під час відпочинку.

Постраждала проводила час на березі річки у компанії друзів.

Зґвалтування в Україні