Жителей Харькова и области готовят к национальному сопротивлению. Ее уже прошло большое количество людей. Самым молодым участникам 18 лет, самым старшим более 65.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что курс длится 48 часов, занятия проходит раз в неделю. Люди учатся обращаться с оружием и имеют уроки выживания.

Как харьковчане овладевают оружием и такмед?

По словам корреспондента, подготовка к нацсопротивлению не является подготовкой к армии. Однако харьковчане могут овладеть огневой подготовкой и обращения рядом с боеприпасами. Предметов есть 14, среди них – выживание в полевых условиях, тактическая медицина. Также людей учат поведению в случае, если вражеский беспилотник рядом.

Самое главное, что на занятиях присутствует моральное слаживание и патриотичность. Мы готовы ко всему, но чтобы не растеряться, должны знать еще больше. Обучение на это и направлено,

– подчеркнула она.

На одном из занятий присутствовал работник ГСЧС Дмитрий, который хочет напомнить свои навыки, ведь служил на срочной службе. Учительница Наталья рассказала, что пришла на занятия, чтобы дать своим ученикам пример.

Между тем волонтер Анна Ермакова проходит курс уже второй раз, ведь считает, что все знания следует постоянно обновлять в своей памяти.

Я была в помещении, куда прилетел КАБ. Я помню эти минуты, когда бежала за аптечкой и не знала, что делать. Интуитивно перемотала голову человеку, а у нее еще и были проблемы с пальцем на ноге. Поэтому надо учиться оказывать первую медицинскую помощь и держать оружие в руках,

– подчеркнула госслужащая Инга.

Черненко добавила, что эти тренировки являются бесплатными и проводятся во многих регионах Украины.

Что известно о подготовке к нацсопротивлению в Украине: коротко