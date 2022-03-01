Подготовленный – защищенный: курсы домедицинской помощи в военное время для гражданских
Источник:Минздрав Украины
Министерство здравоохранения Украины распространило ссылки на базовые курсы по медицинской помощи в условиях военного времени для гражданских лиц. Это важно, ведь знание основ позволит спасти жизнь.
Из курсов можно узнать основное о помощи в военное время:
- в каких зонах безопасно оказывать помощь;
- как правильно выявить и остановить критическое кровотечение;
- особенности наложения турникета, давящих повязок, осуществления тампонады;
- как обеспечить проходимость дыхательных путей;
- что делать при травмах глаза
Важно знать: Аптечка первой необходимости: что взять с собой в убежище
Просмотреть видеокурс о предоставлении домедицинской помощи в условиях военного времени для гражданских лиц можно просмотреть по ссылке. Видео по спасению человека во время критических кровотечений по этой ссылке.
Помните, подготовлен – значит защищен! Просмотр двух видео занимает чуть больше часа, но может спасти жизнь,
– говорится в сообщении Минздрава.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!