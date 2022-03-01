Подготовленный – защищенный: курсы домедицинской помощи в военное время для гражданских

Министерство здравоохранения Украины распространило ссылки на базовые курсы по медицинской помощи в условиях военного времени для гражданских лиц. Это важно, ведь знание основ позволит спасти жизнь.

Из курсов можно узнать основное о помощи в военное время:

в каких зонах безопасно оказывать помощь;

как правильно выявить и остановить критическое кровотечение;

особенности наложения турникета, давящих повязок, осуществления тампонады;

как обеспечить проходимость дыхательных путей;

что делать при травмах глаза

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Просмотреть видеокурс о предоставлении домедицинской помощи в условиях военного времени для гражданских лиц можно просмотреть по ссылке. Видео по спасению человека во время критических кровотечений по этой ссылке.

Помните, подготовлен – значит защищен! Просмотр двух видео занимает чуть больше часа, но может спасти жизнь,

– говорится в сообщении Минздрава.

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