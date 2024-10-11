В Подмосковье совершено покушение на давнего врага Кадырова, экс-заместителя правительства Ингушетии Шерипа Аликхаджиева. Сейчас он находится в реанимации с огнестрельными ранениями.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на следственное управление СК России по Московской области.

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Кто стоит за стрельбой

Российский "Коммерсант" написал, что, вечером, 10 октября в селе Лапино, что в Московской области, неизвестный стрелял в бывшего заместителя председателя правительства Ингушетии Шерипа Аликхаджиева.

По данным следствия: злоумышленник произвел четыре выстрела, в результате чего 58-летний Алихаджиев получил два огнестрельных ранения и сейчас находится в реанимации.

Кто такой Шерип Аликхаджиев В 2000-х возглавлял Шалинский район Чечни, а позже занимал должность первого заместителя председателя Госсовета республики. В 2007 году он стал заместителем председателя правительства Ингушетии.

По факту покушения на убийство Следственный комитет РФ открыл уголовное производство.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО уверяют, что Шерип Аликхаджиев является давним врагом Рамзана Кадырова. Руководитель центра Андрей Коваленко считает, что убийство все же заказал глава Чечни.

Еще в далеком 2007 году Кадыров называл его преступником и требовал от тогдашнего "президента" Ингушетии Зязикова выдать ему его. Сейчас у Кадырова достаточно власти в России для того, чтобы разбираться с врагами, учитывая, что он даже в центре Москвы устраивает криминальные разборки,

– написал чиновник.