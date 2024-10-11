Стрілянина в Підмосков'ї: Кадиров розпочав полювання на давніх ворогів

У Підмосков'ї скоєно замах на давнього ворога Кадирова, ексзаступника уряду Інгушетії Шерипа Алікхаджиєва. Зараз він перебуває в реанімації з вогнепальними пораненнями.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слідче управління СК Росії по Московській області.

Дивіться також Чечня готова підійматись: на що піде Кадиров, оголосивши "кровну помсту" політикам Росії

Хто стоїть за стріляниною

Російський "Коммерсант" написав, що, увечері, 10 жовтня у селі Лапіно, що у Московській області, невідомий стріляв у колишнього заступника голови уряду Інгушетії Шерипа Алікхаджиєва.

За даним слідства: зловмисник зробив чотири постріли, внаслідок чого 58-річний Алікхаджиєв отримав два вогнепальні поранення і зараз перебуває в реанімації.

Хто такий Шерип Алікхаджиєв У 2000-х очолював Шалінський район Чечні, а пізніше обіймав посаду першого заступника голови Держради республіки. У 2007 році він став заступником голови уряду Інгушетії.

За фактом замаху на вбивство Слідчий комітет РФ відкрив кримінальне провадження.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО запевняють, що Шеріп Алікхаджиєв є давнім ворогом Рамзана Кадирова. Керівник центру Андрій Коваленко вважає, що вбивство все ж замовив глава Чечні.

Ще в далекому 2007 році Кадиров називав його злочинцем і вимагав від тодішнього "президента" Інгушетії Зязикова видати йому його. Зараз у Кадирова достатньо влади в Росії для того, аби розбиратися з ворогами, враховуючи, що він навіть у центрі Москви влаштовує кримінальні розбірки,

– написав посадовець.