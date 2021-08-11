Подозреваемый в смертельной стрельбе в Дубно сдался правоохранителям
Источник:полиция Ровненской области
На Ровненщине разыскали подозреваемого в жутком убийстве. В начале 2021 года он открыл стрельбу в толпе людей возле ночного клуба.
Инцидент произошел в городе Дубно в ночь на 8 января. Все началось с того, что между потерпевшим и подозреваемым разгорелся конфликт.
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34-летний мужчина достал из автомобиля предмет, похожий на автомат. Сначала он совершил несколько выстрелов вверх, а затем – непосредственно в своего оппонента. Тот получил огнестрельные ранения головы, туловища и живота. Травмы, к сожалению, были несовместимы с жизнью.
Подозрение вручили отцу
Нападавший скрылся с места преступления. В течение более чем 7 месяцев он скрывался от правоохранителей. Мужчину объявили в розыск.Справка. Подозрение по статье об умышленном убийстве, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, вручили отцу нападающего.
Стрелец сдался правоохранителям
10 августа подозреваемый сам пришел к столичной полиции. Его доставили в Ровненский городской суд и отправили под стражу. Мужчине грозит лишение свободы сроком от 8 до 15 лет или пожизненное заключение.
Стрельба в Дубно: другие подробности
- Между двумя компаниями на улице возникла потасовка и драка. Погибшим оказался местный фельдшер, ему было всего 23 года.
- По информации правоохранителей, подозреваемый в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.
- После стрельбы нападающий пытался протаранить припаркованный рядом автомобиль, а затем врезался в стену. Тогда мужчина бросил руль и скрылся.