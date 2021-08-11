Підозрюваний у смертельній стрілянині в Дубно здався правоохоронцям

На Рівненщині розшукали підозрюваного у моторошному вбивстві. На початку 2021 року він відкрив стрілянину в натовпі людей поблизу нічного клубу.

Інцидент стався у місті Дубно в ніч проти 8 січня. Все почалося з того, що між потерпілим та підозрюваним розгорівся конфлікт.

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34-річний чоловік дістав з автомобіля предмет, схожий на автомат. Спочатку він здійснив декілька пострілів вгору, а згодом – безпосередньо у свого опонента. Той зазнав вогнепальних поранень голови, тулубу та живота. Травми, на жаль, були несумісні з життям.

Підозру вручили батькові

Нападник втік з місця скоєння злочину. Упродовж понад 7 місяців він переховувався від правоохоронців. Чоловіка оголосили в розшук.

Стрілець здався правоохоронцям

Підозру за статтею про умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб, вручили батькові нападника.

10 серпня підозрюваний сам прийшов до столичної поліції. Його доправили до Рівненського міського суду, його відправили під варту. Чоловіку загрожує позбавлення волі строком від 8 до 15 років або й довічне ув'язнення.

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