Підозрюваний у смертельній стрілянині в Дубно здався правоохоронцям
Джерело:поліція Рівненщини
На Рівненщині розшукали підозрюваного у моторошному вбивстві. На початку 2021 року він відкрив стрілянину в натовпі людей поблизу нічного клубу.
Інцидент стався у місті Дубно в ніч проти 8 січня. Все почалося з того, що між потерпілим та підозрюваним розгорівся конфлікт.
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34-річний чоловік дістав з автомобіля предмет, схожий на автомат. Спочатку він здійснив декілька пострілів вгору, а згодом – безпосередньо у свого опонента. Той зазнав вогнепальних поранень голови, тулубу та живота. Травми, на жаль, були несумісні з життям.
Підозру вручили батькові
Нападник втік з місця скоєння злочину. Упродовж понад 7 місяців він переховувався від правоохоронців. Чоловіка оголосили в розшук.Довідка. Підозру за статтею про умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб, вручили батькові нападника.
Стрілець здався правоохоронцям
10 серпня підозрюваний сам прийшов до столичної поліції. Його доправили до Рівненського міського суду, його відправили під варту. Чоловіку загрожує позбавлення волі строком від 8 до 15 років або й довічне ув'язнення.
Стрілянина у Дубно: інші подробиці
- Між двома компаніями на вулиці виникла сутичка та бійка. Загиблим виявився місцевий фельдшер, йому було лише 23 роки.
- За інформацією правоохоронців, підозрюваний на момент скоєння злочину перебував у стані алкогольно сп'яніння.
- Після стрілянини нападник намагався протаранив припарковане поруч авто, а потім врізався у стіну. Тоді чоловік кинув кермо і втік.