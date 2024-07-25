139 часов работы и 100 обследованных гектаров леса: как задерживали подозреваемого в убийстве Фарион

Министр внутренних дел рассказал, что правоохранители неустанно работали для того, чтобы идентифицировать и найти убийцу Фарион. Наконец подозреваемого таки сумели выследить.

Игорь Клименко отметил, что есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял в языковеда.

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Как задерживали подозреваемого в убийстве Фарион

Министр рассказал, что к поиску подозреваемого была привлечена огромная команда оперативников, следователей, криминальных аналитиков, экспертов, других полицейских служб, сотрудников Службы безопасности Украины.

Они 139 часов непрерывно работали над тем, чтобы выследить стрелка.

Наконец подозреваемого выследили. Установили личность. Имея его фото, это было дело времени: смарт-камеры видеонаблюдения поймали его везде,

– сказал Клименко.

Он отметил, что идентификация злоумышленника и его задержание – кропотливый процесс и поблагодарил подчиненных за работу.

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Сейчас задержанный в руках полиции. Важно узнать все детали,

– рассказал министр внутренних дел.

Пока следствие склоняется к мнению, что стрелок является лишь исполнителем.