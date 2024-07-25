139 годин роботи й 100 обстежених гектарів лісу: як затримували підозрюваного у вбивстві Фаріон

Міністр внутрішніх справ розповів, що правоохоронці невпинно працювали для того, щоб ідентифікувати та знайти вбивцю Фаріон. Врешті підозрюваного таки зуміли вистежити.

Ігор Клименко зазначив, що є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю.

Дивіться також У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві Фаріон

Як затримували підозрюваного у вбивстві Фаріон

Міністр розповів, що до пошуку підозрюваного була залучена величезна команда оперативників, слідчих, кримінальних аналітиків, експертів, інших поліцейських служб, співробітників Служби безпеки України.

Вони 139 годин безперервно працювали над тим, щоб вистежити стрільця.

Врешті підозрюваного вистежили. Встановили особу. Маючи його фото, це була справа часу: смарт-камери відеоспостереження зловили його всюди,

– сказав Клименко.

Він зауважив, що ідентифікація зловмисника та його затримання – кропіткий процес та подякував підлеглим за роботу.

Дивіться також Затриманий 18-річний хлопець: що відомо про підозрюваного у вбивстві Фаріон

Зараз затриманий в руках поліції. Важливо дізнатися всі деталі,

– розповів міністр внутрішніх справ.

Поки що слідство схиляється до думки, що стрілець є лише виконавцем.