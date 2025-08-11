Днем 10 августа на двух пляжах Одесской области погибли три человека, в результате подрыва на минах. ГСЧС призывает учитывать предупреждения и быть осмотрительными.

О последствиях трагедии сообщила пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Аверина в комментарии Суспильного, передает 24 Канал.

Что произошло на пляжах Одесской области?

В Одесской области 10 августа в Каролино-Бугазе на мине подорвался 42-летний мужчина из Ровенской области, а в Затоке погибли местные мужчина и женщина.

Мужчина, который погиб в Каролино-Бугазе, отдыхал с семьей. Дети, к сожалению, стали свидетелями трагедии. Спасатели отмечают, что ни на одном из близлежащих пляжей находиться запрещено.

Люди, пренебрегая всеми запретами, потеряли свою жизнь. Затока, Каролино-Бугаз, все, что рядом там, Лебедевка, Грибовка, Курортное - ни один пляж не является официально открытым,

– отметили в ГСЧС региона.

По словам Марины Авериной, отдыхающие игнорируют эти предостережения, что приводит к непоправимым последствиям. Она также добавила, что запретить работать базам отдыха и гостиницам, которые расположены на побережье, невозможно, поскольку они предоставляют услуги на своей территории, а не на пляже.

Предупреждение перед пляжами в Затоке / Фото Суспильного

К сожалению, сами директора баз не подчеркивают то, что опасно выходить в море. Боятся, что к ним люди не будут приезжать,

– сообщила Аверина.

Спасатели резюмировали, что пляжи закрыты и опасны, а дальше все на сознании людей.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что днем 10 августа на двух пляжах Одесской области прогремели два взрыва. Три человека подорвались на взрывоопасных предметах во время купания в запрещенных для отдыха зонах.

В ОВА в очередной раз подчеркнули, что пребывание в непроверенных водоемах может быть смертельно опасным. Сейчас в области официально функционируют 32 пляжа.