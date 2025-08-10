Днем 10 августа на пляжах Одесской области погибло три человека из-за взрывов двух опасных предметов. Военные обратились к отдыхающим с настоятельным предупреждением.

После смертельных инцидентов Военно-Морские Силы ВСУ в очередной раз напоминают о возможной опасности на пляжах во время войны, передает 24 Канал.

Смотрите также На пляжах Одесской области прогремели взрывы: есть 3 погибших

О чем предупредили в ВМС после трагедии в Одесской области?

На двух пляжах в Одесской области 10 августа произошли смертельные случаи из-за игнорирования запрета купания в непредназначенных местах. В ВМС ВС Украины напомнили, что в Черном море сохраняется минная опасность.

Места отдыха вблизи моря могут быть опасными для жизни и здоровья жителей и гостей Одесской области,

– отметили военные.

Обратите внимание! В случае обнаружения подозрительных предметов к ним нельзя приближаться. ВМС призывают также не игнорировать запрещающие знаки и немедленно сообщать об опасности соответствующие службы.

Что предшествовало предупреждению?

Днем 10 августа на пляжах в Каролино-Бугазе и Затоке произошли два взрыва неизвестных предметов. Погибли женщина и двое мужчин, которые подорвались на взрывоопасных предметах

Трагические случаи произошли на запрещенных для купания пляжах. Напомним, что в Одесской области официально определены 32 безопасные зоны для купания.