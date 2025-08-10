Трагедия в Одесской области: ВМС обратились к украинцам после гибели трех человек на пляже
- 10 августа на пляжах Одесской области погибли три человека из-за взрывов опасных предметов, что произошло на запрещенных для купания пляжах.
- ВМС Украины напоминают о минной опасности в Черном море и призывают не игнорировать запрещающие знаки, чтобы избежать трагедий.
Днем 10 августа на пляжах Одесской области погибло три человека из-за взрывов двух опасных предметов. Военные обратились к отдыхающим с настоятельным предупреждением.
После смертельных инцидентов Военно-Морские Силы ВСУ в очередной раз напоминают о возможной опасности на пляжах во время войны, передает 24 Канал.
О чем предупредили в ВМС после трагедии в Одесской области?
На двух пляжах в Одесской области 10 августа произошли смертельные случаи из-за игнорирования запрета купания в непредназначенных местах. В ВМС ВС Украины напомнили, что в Черном море сохраняется минная опасность.
Места отдыха вблизи моря могут быть опасными для жизни и здоровья жителей и гостей Одесской области,
– отметили военные.
Обратите внимание! В случае обнаружения подозрительных предметов к ним нельзя приближаться. ВМС призывают также не игнорировать запрещающие знаки и немедленно сообщать об опасности соответствующие службы.
Что предшествовало предупреждению?
Днем 10 августа на пляжах в Каролино-Бугазе и Затоке произошли два взрыва неизвестных предметов. Погибли женщина и двое мужчин, которые подорвались на взрывоопасных предметах
Трагические случаи произошли на запрещенных для купания пляжах. Напомним, что в Одесской области официально определены 32 безопасные зоны для купания.