"Подступы дьявола": испанский епископ отказался от сана ради автора эротических романов

Епископ Хавьер Новелл из Испании отрекся от своего сана ради отношений с автором эротических романов. Этот инцидент спровоцировал нешуточный скандал в Ватикане. Ведь женщине говорят, что ее книги содержат сатанинский подтекст.

Новелл получил сан в возрасте 40 лет. Тогда он стал самым молодым епископом в Испании. Сейчас ему – 52 года, а его избраннице Сильвии Кабалёль – 38.

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Испанские СМИ пишут, что бывший епископ имеет консервативные взгляды. Он поддерживал независимость Каталонии и выступал против абортов, однополых браков и эвтаназии. Решение Новелла отречься от сана стало неожиданностью для католической общины. Выяснилось, что к этому его побудили отношения с Кабалёль – психологом и писательницей. По информации журналистов, она разведена, воспитывает 2 детей.



Избранница бывшего епископа – Сильвия Кабалёль / Фото TeleCinco

Реакция епископата и Ватикана

В епископате Сольсона заявили, что молятся за бывшего священнослужителя. Источники местных СМИ утверждают, что все там говорят о "происках дьявола". Мол, это не первый случай, когда епископ отказывается от сана ради любви. Впрочем, на этот раз обстоятельства совсем вопиющие.

Новелла пытались пригласить на конференцию епископов. Впрочем, он ответил, что "знать ничего не хочет об этом мероприятии и о епископах".

Издание ABC сообщило, что эта нестандартная ситуация обеспокоила Ватикан, в частности – самого Папу Франциска. Папский нунций (дипломатический представитель Папы) прибыл в испанский город Сольсона, где совершал служение Новелл, чтобы получить подробную информацию.